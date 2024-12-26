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Başöğretmenlikte 20 Yıl Hesabı

Başöğretmenlik için ÖMK'da düzenlenen geçici maddeye göre 20 yılını dolduran öğretmenlere direkt başvuru hakkı verilmişti. 20 yılı doldurma ile ilgili kafa karışıklığını ise memurlar.net'te de yazdığımız şekilde kılavuzda açığa kavuşturuldu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 00:10, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:18
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Başöğretmenlikte 20 Yıl Hesabı

Başöğretmenlik için ÖMK'da düzenlenen geçici madde konusunda her kafalardan bir ses çıkmaktadır. Büyük bir çoğunluğu da kanunun yürürlüğe girdiği 18.10.2024 tarihinde 20 yılını dolduran öğretmenleri kapsıyor yani bir kez uygulanacak dediler. Hatta geçici maddeler 1 yıl geçerlidir diyenler dahi oldu maalesef.
Oysa ki bu konudaki haberimizde 18.10.2024 itibarıyla 20 yılını dolduran değil 18.10.2024 tarihinde öğretmen olanları kapsadığını bunlardan 20 yılını dolduranların başöğretmenliğe başvurabileceğini söylemiştik.

Ve bunu da aşağıdaki örneklerle paylaşmıştık.

"- şu anda kadrolu olan 20 yıllık yada daha fazla kıdemi olan uzman olmayan bir öğretmen başöğretmenlik için başvuruda bulunabilecek.
- Şu anda kadrolu olan 19 yıllık bir uzman öğretmen, başöğretmenlik için 20 yılını doldurduğunda (yani gelecek yıl) başvuruda bulunabilecek.
- Şu anda kadrolu öğretmen olup uzman olmayan 19 yıllık öğretmen, başöğretmenlik için 20 yılını doldurduğunda (yani gelecek yıl) başvuruda bulunabilecek.
- Şu anda kadrolu olan 15 yıllık bir uzman öğretmen, başöğretmenlik için 20 yılını doldurduğunda (yani 5 yıl sonra) başvuruda bulunabilecek."
demiştik.

İşte 21 Ekim 2024 tarihli o yazımız:
https://www.memurlar.net/haber/1115534/ogretmenlerin-kariyer-basamaklari-sureci-nasil-isleyecek.html

MEB yönetmelikte açıklığa kavuşturmadığı ve sadece kanun maddesini yazarak yetindiği konuyu kılavuzda;
D/4 maddesi sonuna eklediği "20 yılını doldurduğu başvuru döneminde" ibaresi ile açıklığa kavuşturdu. Yani ne dediysek o.
https://www.memurlar.net/common/news/documents/1122167/klavuz.pdf

Dönemden kasıt ise başvuru alınan dönemi ifade etmekte olup MEB yıl içinde bir kaç kez başvuru alabilir.
Bu konuda takdir MEB de olsa da en azından 2025'de yeni bir başvuru alabileceğini değerlendirmekteyiz.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar

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