Altın kaç TL oldu? (26 Aralık 2024)

Altın fiyatları, 26 Aralık 2024 Perşembe günü yatırımcıların merceğinde. Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın piyasasında hareketliliği artırmaya devam ediyor. Merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler de piyasadaki oynaklıkları etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Ekonomistler, altının güvenli liman özelliğinin yeniden ön plana çıktığını belirtiyor. Küresel belirsizliklerin artmasıyla birlikte yatırımcıların altına yöneldiği ve yıl sonuna kadar altının değer kazanma potansiyelinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Güncel altın fiyatları (26 Aralık 2024)

Gram Altın: Alış 2.978,01 TL / Satış 2.978,39 TL

Çeyrek Altın: Alış 4.852,00 TL / Satış 4.946,00 TL

Yarım Altın: Alış 9.703,00 TL / Satış 9.891,00 TL

Tam Altın: Alış 19.197,42 TL / Satış 19.574,46 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 19.383,00 TL / Satış 19.699,00 TL

Ata Altın: Alış 19.797,34 TL / Satış 20.294,99 TL

Ons Altın: Alış 2.627,86 Dolar / Satış 2.628,29 Dolar