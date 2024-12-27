Faiz kararı sonrası gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Ekonomistlerin 150 baz puanlık beklentilerinin üstünde gelen faiz indiriminin ardından piyasalar hareketlendi. Yatırımcıların altın piyasasına yönelik beklentileri de artarken, gram altın , çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları yakından takip ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında dikkat çekici bir karar aldı. 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine giden Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan düşürerek 47,5 seviyesine çekti.

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