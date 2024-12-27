Faiz kararı sonrası dolar ve Euro kaç TL oldu?

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı 250 baz puanlık faiz indirimi kararını fiyatlamaya devam ediyor. Ekonomistlerin 150 baz puanlık beklentilerinin üstünde kaldığı için "sürpriz" olarak değerlendirilen bu kararın ardından döviz piyasalarında gözle görülür hareketlilik yaşandı.

Faiz kararının ardından dolarda son durum

Faiz indirimi kararı öncesinde 35,15 TL seviyelerinde olan dolar/TL kuru, kararın açıklanmasının ardından hafif bir yükseliş kaydederek 35,26 TL seviyesine çıktı. Yatırımcılar, kısa vadede dövizdeki bu hareketlerin devam edebileceği görüşünde birleşiyor.

Dolar : Alış: 35,2619 / Satış: 35,2770

: Alış: 35,2619 / Satış: 35,2770 Euro: Alış: 36,7076 / Satış: 36,7556

Ekonomistler, faiz indiriminin dövize talebi artırabileceğine ve bu durumun TL'nin değer kaybını hızlandırabileceğine dikkat çekiyor. Ancak dolar/TL paritesinin kısa vadede yatay bir seyir izleyebileceği, asıl etkinin uzun vadede hissedileceği düşünülüyor.