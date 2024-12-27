Faiz kararı sonrası gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu?
Yatırımcılar ise faiz kararının piyasalar ve özellikle altın üzerindeki etkisi konusunda meraklı. Peki faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? İşte 27 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında dikkat çekici bir karar aldı. 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine giden Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan düşürerek 47,5 seviyesine çekti.
Ekonomistlerin 150 baz puanlık beklentilerinin üstünde gelen faiz indiriminin ardından piyasalar hareketlendi. Yatırımcıların altın piyasasına yönelik beklentileri de artarken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları yakından takip ediliyor.
Faiz indirimi sonrası altın fiyatları
TCMB'nin faiz indirimine gitmesiyle döviz ve emtia piyasalarında dalgalanmalar yaşandı. İşte 27 Aralık 2024 Cuma günü saat 07:01 itibarıyla altın fiyatları:
- * Gram altın: Alış: 2.985,79 TL / Satış: 2.986,17 TL
- * Çeyrek altın: Alış: 4.868,00 TL / Satış: 4.966,00 TL
- * Yarım altın: Alış: 9.734,00 TL / Satış: 9.931,00 TL
- * Tam altın: Alış: 19.778,77 TL / Satış: 20.281,73 TL
- * Ons altın: Alış: 2.632,97 Dolar / Satış: 2.633,30
Altında hareketlilik devam edebilir
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından döviz ve altın piyasalarında volatilitenin devam edebilir.Faiz kararı sonrası dolar ve Euro kaç TL oldu?