Narin davasında karar açıklanıyor
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada sanıkların savunma işlemleri tamamlandı. Saat 21.00'da kararın açıklanması bekleniyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 19:39, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 19:41
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması üçüncü günde de devam etti.
Duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar, savunma yaptı.
Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip masum olduklarını ileri sürdü.
Tutuklu sanıklardan ağabey Enes Güran, suçlamaları kabul etmedi. Nevzat Bahtiyar'ı suçladı ve beraatini istedi. Anne Yüksel Güran ise suçlamaları reddetti, masum olduğunu söyledi.
Tutuklu sanıkların savunmaları bitti. Mahkeme Başkanının kararı, saat 21.00'da açıklaması bekleniyor.