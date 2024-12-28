Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran davası cezalarına dair ilk açıklama

Narin Güran davasında verilen kararların ardından konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, "Mahkemenin kararı kıısmen talebimizi karşılayacak nitelikteydi. Mütalaayı da kısmen muhalif bir karar olarak değerlendirebiliriz" dedi.

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