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Bakan Göktaş: Sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran davasında alınan karara ilişkin, "Hiçbir karar Türkiye'nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 22:34, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 22:55
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Bakan Göktaş: Sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti

Kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Acısı hepimizin yüreğini yakan Narin kızımız için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları adına Bakanlık olarak süreci yakından takip edeceğimize söz vermiştik ve bu sözümüzü kararlılıkla yerine getirdik.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürümüzün de içinde bulunduğu avukatlarımız, tüm duruşmalara katılarak Narin'i kendi evlatları gibi sahiplendi ve adaletin tecelli etmesi için büyük bir özveriyle çalıştı. Hiçbir karar Türkiye'nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti. Bu süreçte özveri ile canla başla Narin'ın hakkını savunan ve Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza teşekkür ediyorum."

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