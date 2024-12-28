Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran davası cezalarına dair ilk açıklama
Narin Güran davasında verilen kararların ardından Diyarbakır Barosu açıklama yaptı. Açıklamada, "Mahkemenin kararı kısmen talebimizi karşılayacak nitelikteydi" denildi ancak Nevzat Bahtiyar için verilen karara değinerek, İstinaf'a taşıyacaklarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 22:37, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 22:38
Narin Güran davasında verilen kararların ardından konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, "Mahkemenin kararı kıısmen talebimizi karşılayacak nitelikteydi. Mütalaayı da kısmen muhalif bir karar olarak değerlendirebiliriz" dedi.Narin davasında karar açıklandı: 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet