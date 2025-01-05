MEB, görüş talepleri uyulması gereken hususları 10 maddede açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 121820982 sayılı ve 18.12.2024 tarihli "Görüş keleplerinde Uyulması Gereken Hususlar" konulu talimatında aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

Bilindiği üzere; 03/06/2022 tarihli ve 51101267 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Yönetmeliğinin "Hukuki görüş" başlıklı 10'uncu maddesinde:

"(1) Birimler ve valilikler Genel Müdürlükten hukuki görüş talebinde bulunabilirler. Hukuki görüş talepleri yapılırken aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Görüş talep yazısı, konuyla ilgili belgeler eklenerek birim amirinin/valinin imzası ile Genel Müdürlüğe gönderilir.

b) Görüş talep yazısında görüş ihtiyacını doğuran hukuki tereddüt açıkça belirtilir. Hukuki tereddüt ile ilgili mevzuat hükümlerine ve görüş isteyen birimin/valiliğin bu konudaki görüşüne yer verilir.

c) Hukuki görüş talepleri: eğitim ve öğretim, bütçe uygulamaları, denetim, personel özlük hakları ve diğer teknik konulardan ayırt edilerek sadece hukuki tereddütlere ilişkin olmalıdır.

ç) İdari işlem niteliğinde veya uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin idarenin takdir yetkisini bağlayıcı nitelikte görüş talebinde bulunulamaz.

d) İl milli eğilim müdürlüklerinde: hukuki tereddütleri gidermeye öncelikle hukuk hizmetleri birimleri yetkili ve sorumludur. Tereddüt konusunun bu şekilde giderilememesi durumunda, bu maddede belirtilen ilkeler çerçevesinde hukuk hizmetleri biriminin görüşü de eklenmek suretiyle Genel Müdürlükten görüş istenebilir.

(2) Hukuki görüş oluşturulurken aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Hukuki görüş talep yazısı: birim amiri tarafından imzalanıp imzalanmadığı, hukuki tereddüt içerip içermediği, ilgili mevzuata ve birimin görüşüne yer verilip verilmediği yönlerinden incelenir. Hukuki görüş talep yazısında tespit edilen eksikliklere ilişkin biriminden bilgi ve belge istenir veya talep yazısı iade edilir.

b) Hukuki görüş oluşturulurken, ihtiyaca göre Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi, belge veya görüş talep edilebilir.

c) Eğitim ve öğretim, bütçe uygulamaları, denetim, personel özlük hakları ve diğer teknik konularda hukuki görüş verilmez. Bu yöndeki talepler, gerekçesi ile iade edilir.

(3) Hukuki görüşler istişari mahiyette olup idareyi bağlayıcı değildir." hükümlerine yer verilmek suretiyle. Bakanlık merkez birimleri ve valiliklerce talep edilen hususlarda Genel Müdürlüğümüzce hukuki görüş verilmesine ilişkin hususlar belirlenerek, hangi görüş taleplerin karşılanacağı, hangilerinin görüş oluşturulma yoluna gidilmeksizin iade edileceği açıkça düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uygun olmayan talepler, iş yükünü artırarak zaman kaybına neden olduğundan, birimler ve valilikler tarafından Genel Müdürlüğümüze iletilen görüş taleplerinden;

1-Birim amirinin/valinin imzasıyla gönderilmediği tespit edilenler,

2-Herhangi bir hukuki tereddüt içermeyenler veya görüş talebine konu hukuki tereddüt açık olarak belirtilmeden, genel değerlendirme yapılması istenenler,

3-Görüş isteyen birimin/valiliğin konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilmeksizin gönderilenler,

4-Talep yazısında herhangi bir hukuki tereddüt belirtilmeksizin ekte sunulan birim içi yazışmaların yorumlanması istenenler,

5-Talep yazısında sorulan hususlara ve yer verilen bilgilere ilişkin belgeler eklenmeksizin gönderilenler veya talebe ilişkin belgeler ile ilgisiz belgeler ayrıştırılmaksızın gönderilenler,

6-İl hukuk biriminin görüşü alınmadan veya görüş alınmasına rağmen hangi tereddütün giderilemediği belirtilmeden gönderilenler,

7-Mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin tesis edilecek idari işlemin ne olduğunun sorulması şeklinde, idarenin takdir yetkisini bağlayacak nitelikte ve doğrudan uygulamanın nasıl yapılacağına dair talepler,

8-Görüş talep yazısında yer verilen bilgilerle, ekte gönderilen belgeler arasında tutarsızlık olanlar,

9-Daha önce görüş verilmiş hususta yeni bir değerlendirme yapılmasını gerektirecek bir sebep olmaksızın görüş talep edilenler,

10-İnceleme/soruşturma raporların içeriğine ve raporlarda getirilen tekliflerin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin disiplin amirinin takdir yetkisi kapsamındaki talepler hakkında Genel Müdürlüğümüzce görüş oluşturma cihetine gidilmeyecektir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR