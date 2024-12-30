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Öğretmenevlerinde, öğretmen dışındaki MEB personeline de yüzde 50 indirim yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 18.12.2024 tarih ve 122031161 sayılı yazısı ile Milli Eğitim Bakanlığının bütün mensuplarına (öğretmen ve diğer kadrolarda çalışan bütün personel) 2025 yılının sonuna kadar daha önce yapılan rezervasyonlar iptal edilmeden ve konaklama ücretlerinde maliyet bedellerinin altında kalmadan sivil misafirlere uygulanan hizmet bedelleri üzerinden kahvaltı hariç %50 oranında indirim yapılması talimatını verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 14:00, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:57
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Öğretmenevlerinde, öğretmen dışındaki MEB personeline de yüzde 50 indirim yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 18.12.2024 tarih ve 122031161 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Bilindiği gibi 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılan öğretmenlerin görevlendirildikleri illerdeki konaklama ihtiyaçları göz önünde bulundurularak barınma ihtiyaçlarına katkıda bulunmak ve eğitim öğretim hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla İlgi 15.09.2022 tarihli ve 57766217 sayılı yazı ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliğinin 17'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 17'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında bu kurumlarda konaklama ihtiyacı olan öğretmenlerimize 2023 yılının sonuna kadar daha önceden yapılan rezervasyonlar iptal edilmeden ve konaklama ücretlerinde maliyet bedellerinin altında kalmadan geçerli hizmet bedelleri üzerinden %50 oranında indirim yapılması ve bu süre içerisinde mevcut kapasitenin sadece konaklama ihtiyacı olan öğretmenlerimiz için kullandırılması yönünde talimat verilmiş olup 27.12.2023 tarihli ve 93097017 sayılı yazı ile söz konusu indirim Bakanlığımızın bütün mensupları için 2024 yılının sonuna kadar uzatılmıştır.

Bakanlığımıza ait öğretmenevi ve akşam sanat okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin (k) bendinde; öğretmenevi ve akşam sanat okullarının ".... asli fonksiyonları eğitim çalışanlarının konaklama ihtiyacını karşılamak..." olarak tanımlanmış olup aynı Yönetmelik'in "Ünitelerden faydalanma" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında ise "Kurumların hizmet ünitelerinden eğitim çalışanları ve eğitim çalışanı yakınları öncelikli olarak yararlanır." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirmede; öğretmenlerimizin yanı sıra Bakanlığımızın diğer kadrolarında görev yapan personelin de konaklama ihtiyaçları dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliğinin 17'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 17'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında bu kurumlarda konaklama ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığının bütün mensuplarına (öğretmen ve diğer kadrolarda çalışan bütün personel) 2025 yılının sonuna kadar daha önce yapılan rezervasyonlar iptal edilmeden ve konaklama ücretlerinde maliyet bedellerinin altında kalmadan sivil misafirlere uygulanan hizmet bedelleri üzerinden kahvaltı hariç %50 oranında indirim yapılması ve Valiliğinizce gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

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