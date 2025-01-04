Öğretmenler en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimi Beyanında bulunacak

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü "Mal Bildirimlerinin Yenilenmesi" konulu 16.12.2024 tarih ve 121891625 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen İlgi (a) Yönetmelik'in 11'inci maddesi hükümlerine göre halen görevine devam eden idareci, öğretmen ve diğer personelin (4/C Geçici Personel ve Sürekli İşçiler dahil) sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilenmektedir.

Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24.12.2014 tarihli ve 6838368 sayılı yazıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 2025 yılı mal bildirimlerini yenilemeleri gerekmektedir.

Kanun ve Yönetmelik kapsamında mal bildiriminde bulunan tüm personelin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24.12.2014 tarihli ve 6838368 sayılı yazısı ekindeki Mal Bildirim Formunu standardını değiştirmeden, arka ve ön yüz tek sayfa halinde olmak üzere kendi el yazısı ile okunaklı bir şekilde ilgi yazıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda doldurup, tarih ve imzasını da atarak küçük boy (mektup zarfı ebadında) zarf içinde Okul veya Kurumuna teslim etmesi gerekmektedir.

İlgili form ve belgeleri okul veya kurumunuzdan temin edebilirsiniz.

Okul ve kurumlarca da üst yazı ve ekteki mal bildirim teslim listesi ile birlikte en geç Şubat ayı sonuna kadar özlük (sicil) dosyalarının tutulduğu İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi ve bu doğrultuda düzenlenecek olan mal bildirimleri ayrıca ilgili personelin MEBBİS Özlük Modülündeki Mal Bildirimi sayfasına Okul ve Kurumları tarafından işlenecektir.

1- Merkez Okul/Kurum Müdürlükleri okuldaki tüm personelin ismini mal bildirim teslim listesine yazacaklardır.

2- Aylıksız izin, yurt dışı görev, uzun süre rapor gibi çeşitli sebeplerle görevde bulunmayan personel listenin altına yazılacak, Mal Bildiriminde bulunmama gerekçesi Açıklamalar kısmında belirtilecektir. Bu personelin yasal mazeretleri bitip göreve başladığında mal bildiriminde bulunması sağlanacaktır.

3- Mal Bildirimi Teslim Tutanağı 2 nüsha olarak düzenlenecektir.

4- Her okul için ayrı ayrı düzenlenen listeler Mal Bildirim Zarfları ile beraber İl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesi Özlük Birimine, İlçelerde ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek, teslim tutanağının bir sureti İl veya İlçe MEM görevlisi tarafından ilgili Okul /Kurum/ Şube Müdürlüğüne geri iade edilecektir.

5- Geçici görevli personel Mal Bildirimlerini kadrosunun bulunduğu Okul/Kurum Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

İşte o talimat;

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24.12.2014 tarihli ve 6838368 sayılı yazısını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR