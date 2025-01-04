Öğretmenler en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimi Beyanında bulunacak

Yönetmelik güncellendi, Bakan Yumaklı duyurdu: Artık zorunlu olacak
Yönetmelik güncellendi, Bakan Yumaklı duyurdu: Artık zorunlu olacak
Akademide eğitim alacak öğretmen adaylarına verilecek tutar netleşti
Akademide eğitim alacak öğretmen adaylarına verilecek tutar netleşti
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!
FETÖ'ye bilgi sızdıran 3 polis hakkında istenen cezalar belli oldu
FETÖ'ye bilgi sızdıran 3 polis hakkında istenen cezalar belli oldu
Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzlukta 8 tutuklama
Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzlukta 8 tutuklama
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Emeklilere ücretsiz oldu: e-Devlet'ten erişim sağlanıyor
Emeklilere ücretsiz oldu: e-Devlet'ten erişim sağlanıyor
MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı: Son gün 31 Ocak
MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı: Son gün 31 Ocak
Üç ilde ekmeğe zam geldi
Üç ilde ekmeğe zam geldi
İmralı heyeti Devlet Bahçeli ile ne konuştu? Ahmet Türk'ten açıklama
İmralı heyeti Devlet Bahçeli ile ne konuştu? Ahmet Türk'ten açıklama
Memur maaş zammı birçok kalemi etkiledi
Memur maaş zammı birçok kalemi etkiledi
2 yıllık davada karar çıktı: Kadın öğretmen, kocasına nafaka ödeyecek
2 yıllık davada karar çıktı: Kadın öğretmen, kocasına nafaka ödeyecek
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!
Sosyal yardım alan öğrencilere ulaşım desteği artırıldı
Sosyal yardım alan öğrencilere ulaşım desteği artırıldı
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında bilgi sızdıran 3 polise dava
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında bilgi sızdıran 3 polise dava
Aralıkta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler
Aralıkta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler
MB açıkladı: İşte faiz indiriminin nedenleri
MB açıkladı: İşte faiz indiriminin nedenleri
MEB'den 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine' ilişkin açıklama
MEB'den 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine' ilişkin açıklama
Narin cinayeti soruşturmasında adı geçen imam ihraç edildi
Narin cinayeti soruşturmasında adı geçen imam ihraç edildi
Bakan Bolat: Enflasyonda 7 ayda 31 puan gerileme görüldü
Bakan Bolat: Enflasyonda 7 ayda 31 puan gerileme görüldü
Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı
Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı
Gece saatlerinden itibaren yağış geliyor!
Gece saatlerinden itibaren yağış geliyor!
Bolat: Enflasyondaki düşüş 2025'te de devam edecek
Bolat: Enflasyondaki düşüş 2025'te de devam edecek
Pazartesi başlayacak: İstanbul'da toplu ulaşıma zam geliyor
Pazartesi başlayacak: İstanbul'da toplu ulaşıma zam geliyor
İşte 2025 yılında kalem kalem memur maaşları...
İşte 2025 yılında kalem kalem memur maaşları...
2025-YÖKDİL/1: Başvuru kılavuzu yayımlandı
2025-YÖKDİL/1: Başvuru kılavuzu yayımlandı
Kamu Birliği: Zam değil, insanca yaşam istiyoruz!
Kamu Birliği: Zam değil, insanca yaşam istiyoruz!
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Düşüş sürecek!
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Düşüş sürecek!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret
DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

Öğretmenler en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimi Beyanında bulunacak

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü "Mal Bildirimlerinin Yenilenmesi" konulu 16.12.2024 tarih ve 121891625 sayılı yazılarıyla "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24.12.2014 tarihli ve 6838368 sayılı yazıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 2025 yılı mal bildirimlerini yenilemeleri gerekmektedir." talimatını verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 14:00, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:27
Yazdır
Öğretmenler en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimi Beyanında bulunacak

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü "Mal Bildirimlerinin Yenilenmesi" konulu 16.12.2024 tarih ve 121891625 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen İlgi (a) Yönetmelik'in 11'inci maddesi hükümlerine göre halen görevine devam eden idareci, öğretmen ve diğer personelin (4/C Geçici Personel ve Sürekli İşçiler dahil) sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilenmektedir.

Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24.12.2014 tarihli ve 6838368 sayılı yazıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 2025 yılı mal bildirimlerini yenilemeleri gerekmektedir.

Kanun ve Yönetmelik kapsamında mal bildiriminde bulunan tüm personelin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24.12.2014 tarihli ve 6838368 sayılı yazısı ekindeki Mal Bildirim Formunu standardını değiştirmeden, arka ve ön yüz tek sayfa halinde olmak üzere kendi el yazısı ile okunaklı bir şekilde ilgi yazıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda doldurup, tarih ve imzasını da atarak küçük boy (mektup zarfı ebadında) zarf içinde Okul veya Kurumuna teslim etmesi gerekmektedir.

İlgili form ve belgeleri okul veya kurumunuzdan temin edebilirsiniz.

Okul ve kurumlarca da üst yazı ve ekteki mal bildirim teslim listesi ile birlikte en geç Şubat ayı sonuna kadar özlük (sicil) dosyalarının tutulduğu İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi ve bu doğrultuda düzenlenecek olan mal bildirimleri ayrıca ilgili personelin MEBBİS Özlük Modülündeki Mal Bildirimi sayfasına Okul ve Kurumları tarafından işlenecektir.

1- Merkez Okul/Kurum Müdürlükleri okuldaki tüm personelin ismini mal bildirim teslim listesine yazacaklardır.

2- Aylıksız izin, yurt dışı görev, uzun süre rapor gibi çeşitli sebeplerle görevde bulunmayan personel listenin altına yazılacak, Mal Bildiriminde bulunmama gerekçesi Açıklamalar kısmında belirtilecektir. Bu personelin yasal mazeretleri bitip göreve başladığında mal bildiriminde bulunması sağlanacaktır.

3- Mal Bildirimi Teslim Tutanağı 2 nüsha olarak düzenlenecektir.

4- Her okul için ayrı ayrı düzenlenen listeler Mal Bildirim Zarfları ile beraber İl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesi Özlük Birimine, İlçelerde ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek, teslim tutanağının bir sureti İl veya İlçe MEM görevlisi tarafından ilgili Okul /Kurum/ Şube Müdürlüğüne geri iade edilecektir.

5- Geçici görevli personel Mal Bildirimlerini kadrosunun bulunduğu Okul/Kurum Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

İşte o talimat;

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24.12.2014 tarihli ve 6838368 sayılı yazısını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber