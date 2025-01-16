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KDK açıkladı, sözleşmeli personelin aile birliklerini kuramadıkları gerekçesiyle eş durumundan mazeret tayini yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığındaki sözleşmeli personelin aile birliklerini kuramadıklarını belirterek eş durumundan mazeret tayininin gerçekleştirilmesi talebi hakkında Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 29/11/2024 tarih ve 2024/13224-S.24.19909 sayılı kararı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 14:00, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:02
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KDK açıkladı, sözleşmeli personelin aile birliklerini kuramadıkları gerekçesiyle eş durumundan mazeret tayini yapılabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 29/11/2024 tarih ve2024/13224-S.24.19909 sayılı kararında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

1. Başvuran özetle; Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 12/05/2023 tarihinden itibaren sözleşmeli büro personeli olarak görev yaptığını, eşinin Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görev yaptığını ve görev yeri değişikliğinin mümkün olmadığını, 29/07/2024 tarihinde evlendiğini ve bundan birkaç gün sonra eş durumu tayin dilekçesiyle Mili Eğitim Bakanlığına başvuru yaptığını, yer alan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar başlıklı Yönetmelikte "eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması.." ibaresinin yer aldığını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda üç yıl çalışma süresini doldurduktan sonra bir yıl daha çalışma şartı olduğunu, aile birliklerini kuramadıklarını belirterek eş durumundan mazeret tayininin gerçekleştirilmesini talep etmektedir.

7. Başvuran özetle; Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 12/05/2023 tarihinden itibaren sözleşmeli büro personeli olarak görev yaptığını, eşinin Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görev yaptığını ve görev yeri değişikliğinin mümkün olmadığını, 29/07/2024 tarihinde evlendiğini ve bundan birkaç gün sonra eş durumu tayin dilekçesiyle Mili Eğitim Bakanlığına başvuru yaptığını, yer alan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar başlıklı Yönetmelikte "eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması.." ibaresinin yer aldığını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda üç yıl çalışma süresini doldurduktan sonra bir yıl daha çalışma şartı olduğunu, aile birliklerini kuramadıklarını belirterek eş durumundan Kütahya iline mazeret tayininin gerçekleştirilmesini talep etmektedir.

8. Dosya kapsamı incelendiğinde, başvuranın Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/B sözleşmeli personel olarak 12/05/2023 tarihinde göreve başladığı anlaşılmaktadır. 01/01/2024 tarihinde de sözleşmenin yenilendiği görülmektedir.

9. Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi gereğince 4/B kapsamında atanan personelin mazeret nakliyle ilgili özel düzenleme yapılmış olup, üç yıl boyunca can güvenliği ve sağlık mazereti hariç atamasının yapılmayacağı açıkça düzenlenmiştir. Başvuranın henüz üç yıllık süreyi doldurmadığı anlaşılmış olup, mevzuat hükmü gereğince eş durumu mazereti nedeniyle atamasının yapılmasının kanunen uygun olmayacağı değerlendirilmiştir.

10. Yapılan değerlendirme neticesinde; üç yıllık süreyi doldurmayan başvuranın eş durumu mazereti nedeniyle atanmaması işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

VII. KARAR

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN REDDİNE,

Kararın BAŞVURANA ve MİLLİ EĞTİM BAKANLIĞINA tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Bu bilgiler haricinde hukuki gerekçeler ve mevzuat yönünden konuyu detaylı olarak inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 29/11/2024 tarih ve 2024/13224-S.24.19909 sayılı kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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