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MEB'de Öğretmen iken bir üniversiteye öğretim üyesi olarak atanan personele yolluk ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 657 sayılı Kanuna tabi bir görevi ifa ederken (öğretmen), 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na tabi (Öğretim Üyesi) bir göreve geçiş yapan personele sürekli görev yolluğu ödenip ödenmeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 14:00, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:13
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MEB'de Öğretmen iken bir üniversiteye öğretim üyesi olarak atanan personele yolluk ödenir mi?

Bilindiği gibi 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 10 uncu maddesinde, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür..." hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm uyarınca memur kişinin, bir kurumdan diğer bir kuruma geçişinde naklen atamadan söz edilebilmesi için, her iki kurumda da yapılan görevin 657 sayılı Kanun'a tabi bir görev olması gerekmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23 üncü maddesinde doktor öğretim üyeliğine, 24 üncü maddesinde doçentliğe ve 26 ncı maddesinde ise profesörlüğe atanmayla ilgili hükümler bulunmakta olup 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile de bu hükümler düzenlenmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 05.10.2023 tarih ve bila sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede, 657 sayılı Kanuna tabi bir görevi ifa ederken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na tabi bir göreve geçiş yapan personele sürekli görev yolluğunun ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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