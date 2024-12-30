Altın fiyatları ne kadar? (30 Aralık 2024)

Altın fiyatları, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Yeni günde ise gram altın güne 2.978 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 869 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle: