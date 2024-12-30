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Altın fiyatları ne kadar? (30 Aralık 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.978 TL'den başlarken, ons altının değeri ise 2.626 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 30 Aralık altın fiyatları...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 08:17, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 08:20
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Altın fiyatları ne kadar? (30 Aralık 2024)

Altın fiyatları, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Yeni günde ise gram altın güne 2.978 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 869 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

  • * Gram altın satış fiyatı: 2.978,5610 TL
  • * Çeyrek altın satış fiyatı: 4.870,4700 TL
  • * Yarım altın satış fiyatı: 9.738,37 TL
  • * Tam altın satış fiyatı: 19.721,00 TL
  • * Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.423,8400 TL
  • * Gremse altın satış fiyatı: 49.067,00 TL
  • * Ons altın satış fiyatı: 2.626,74 Dolar

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