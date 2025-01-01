Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (1 Ocak 2025)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 35,2556 lira, satışta 35,3969 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,1987 lira, satışta 35,3397 lira olarak belirlemişti.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:30 itibarıyla 35,3340 (alış) 35,4221'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,6878 TL seviyelerinde seyrediyor.