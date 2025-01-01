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Ekonomistler 2025'i değerlendirdi: Altın fiyatları ne yönde ilerler?

Uzmanlar, 2025 yılında altın fiyatlarının küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelerden etkilenmeye devam edeceğini öngörüyor. HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy, Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik risklerin azalmasının ons altın üzerinde aşağı yönlü etkisi olabileceğini belirtirken, Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan, korumacı politikalar ve ticaret savaşlarına yönelik endişelerin altına olan talebi artırabileceğini ifade etti. İşte detaylar...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 23:50, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 23:59
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2025 yılına girerken altın piyasasına ilişkin uzmanların öngörüleri dikkat çekiyor. Yükselen jeopolitik riskler, merkez bankalarının para politikası adımları ve küresel ekonomik dengeler, güvenli liman olarak görülen altının fiyatlarına yön vermeye devam ediyor.

Altının 2024 performansı

2024 yılı, altın piyasası için hareketli bir yıl oldu. Ons altın, yıl içinde 2 bin 790 dolarla tarihi zirvesini gördü ve yılı %27,2 artışla 2 bin 623 dolardan kapattı. Bu değer, altın için tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı oldu. Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, merkez bankalarının yüksek alımları, tüketici talebindeki yavaşlamayı dengeledi ve altının piyasadaki rolünü güçlendirdi.

Uzman görüşleri: Altında 2025 öngörüleri

HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy, ABD'de çekirdek enflasyonun yatay seyrinin Fed'in 2025 yılı faiz indirim projeksiyonlarında sınırlı değişikliğe neden olduğunu, bunun da altın için aşağı yönlü riskler oluşturabileceğini ifade etti. Aksoy, "ABD'deki bütçe açıklarının büyümesi ve dolara alternatif olarak altının ön plana çıkması mümkün. Ancak, jeopolitik risklerin azalması durumunda ons altın fiyatları üzerinde baskı oluşabilir" dedi.

Altın yeni yıla nasıl başladı?

Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan ise 2025 yılında altın fiyatlarının genel olarak yukarı yönlü kalabileceğini ancak kısa vadede kar satışlarının görülebileceğini belirtti. Gürcan, Fed'in faiz indirim döngüsüne başlamasının, doların değerini düşürerek altın fiyatlarını destekleyebileceğini ifade etti. Ayrıca, Trump'ın başkanlık döneminde korumacı politikaların artma ihtimalinin altına olan talebi artırabileceğini vurguladı.

Jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarının etkisi

Aksoy, ABD'nin Çin'e uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin, Çin'in rezervlerinde altın alımlarını artırmasına neden olabileceğini ve bunun altın fiyatlarına olumlu yansıyabileceğini dile getirdi. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi gibi jeopolitik risklerin azalması durumunda altının değerinin düşüş gösterebileceğini de ekledi.

Erol Gürcan ise korumacı politikaların, ticaret savaşlarına yönelik endişelerin ve enflasyonist eğilimlerin altına olan talebi artırmaya devam edeceğini söyledi. Ancak Çin ekonomisindeki yavaşlama eğiliminin altın talebini sınırlayabileceğini belirtti.

Merkez bankalarının rolü ve alternatif yatırımlar

Uzmanlar, merkez bankalarının altın alımlarının 2025 yılında da piyasayı şekillendireceğine dikkat çekiyor. HSBC'den Aksoy, yüksek borçluluk ve bütçe açıklarının altına olan talebi artırabileceğini ifade ederken, Gürcan ise kripto para gibi alternatif yatırım araçlarının artan popülaritesinin kısa vadeli talep kaymalarına neden olabileceğini ancak altına olan genel talebi ciddi şekilde zayıflatmasının beklenmediğini vurguladı.

Altın piyasasında neler bekleniyor?

Altının 2025 yılında, Fed'in para politikası, jeopolitik riskler ve ticaret savaşları gibi faktörlere bağlı olarak dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor. Ancak uzmanlar, altının güvenli liman rolünü koruyacağına ve orta-uzun vadede yukarı yönlü bir eğilim sergileyeceğine işaret ediyor.

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