16 Ocak 2025'de emeklilik dilekçesi veren 15 Şubat 2025 görev aylığını alabilir mi?

Ziyaretçi sorusu : Bir memur 16 Ocakta emeklilik dilekçesini verip bir aylık onay sürecinde de 30 gün yıllık iznini kullansa, 15 Şubat'ta maaşını alabilir mi, Alsa bile memura borç çıkarılır mı.



Detaylar/Değerlendirmeler:



Yıllık izin konusu:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 103'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Bu düzenlemede, memurun yıllık izni, amirinin uygun bulacağı zamanlarda kullanılabilecektir.

Gerek 657 sayılı Kanunda gerek mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nda gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda eski-yeni memurların herhangi bir nedenle emekli olmadan önce gerek cari yıl izninin gerekse bir önceki yıl izninin kullanılmasına/kullandırılmasına dair özel bir düzenleme mevcut değildir.

Ancak genel olarak kamu kurum ve kuruluşları memurların var olan izinlerini emeklilik öncesinde memurların talep etmesi halinde kullandırmaktadır.

Başka bir deyişle, cari mevzuatımızda cari ve bir önceki yıl izinleri kullanılmadan emekli olmayı kısıtlayıcı bir düzenleme bulunmamakta olup, emeklilik şartlarının sağlanması durumunda memurların talebine göre emeklilik işlemleri yapılmakta ve talep edilmesi halinde izinler kullanıldıktan sonra emeklilik işlemleri sonuçlandırılmaktadır.



Emeklilik müracaatı konusu:

Memurların emeklilikleri talepleri üzerine gerçekleşir. Emeklilik tarihleri de dilekçede belirttikleri tarih olur, dilekçe tarihi olmaz.

Memurların emekliye sevkleri ve emeklilik sevk onaylarının ne şekilde olacağını belirleyen hüküm bugün için 5510 sayılı Kanun Madde 48 hükmünde belirtilmiş ve istek üzerine emeklilikte görev yaptığı kamu idaresinin en yüksek amirinin onayı ile emeklilik işlemlerinin gerçekleşeceği belirlenmiştir.



Emeklilikte dilekçe tarihi mi yoksa dilekçede ayrıca belirtilen tarih mi esas alınır?

Memurlar emekli olmak için verdikleri dilekçelerde ayrıca emekli olmak istedikleri dilekçe tarihlerini belirtebilirler. Dolayısıyla da kişinin aktif memurluk görevi dilekçede belirttikleri tarih olur ve bu tarih esas alınarak emeklilik işlemleri tesis edilir.



Emekli aylığı hangi tarih itibariyle bağlanır:

https://www.memurlar.net/haber/1075005/

adresimizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz bağlamında, memurların görevde iken görev aylıkları peşin ödenir ve bu peşin ödenen aylık bir sonraki ayın 14 üne kadar olan süreyi kapsar.

Ayrıca, peşin ödenen aylıklar 657 sayılı Kanun Madde 164 hükmü gereği de geri alınmaz.



Kısa ve net açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Emeklilik dilekçe tarihiniz 16 Ocak 2025 tarihi olur ve bu tarih itibariyle de emekli olmak isterseniz 15 Şubat 2025 görev aylığınızı alamazsınız. Zira 15 Ocak 2025 tarihindeki görev aylığınız 14 Şubat 2025 tarihine kadar olan süreyi kapsar ve 15 Şubat 2025 tarihinde emekli duruma girersiniz.



Şayet emeklilik talep dilekçeniz 16 Ocak 2025 tarihi olur, ancak bu dilekçenizde 16 Şubat 2025 tarihinde emekli olmak yönünde de beyanınız olursa (bu süreçte 30 günlük yıllık izninizi de kullanabileceğinizi değerlendirmekteyiz) 15 Şubat 2025 tarihindeki görev aylığınızı da alabileceğinizi ve 16 Şubat 2025 tarihinde emeklilik konumuna gireceğinizi ve 15 Şubat 2025 tarihinde almış olduğunuz görev aylığınızın da 16 Şubat 2025 tarihinde emekli olmanız nedeniyle 657 sayılı Kanun Madde 164 hükmüne istinaden geri tahsil edilmeyeceğini, söyleyebiliriz.



