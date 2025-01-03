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Gece saatlerinden itibaren yağış geliyor!

İçişleri Bakanlığı, bu geceden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı uyardı. Yağışlara ilişkin haritayı da paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 14:33, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:18
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İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre bu akşam gece saatlerinden itibaren Muğla, İzmir ve Aydın'da beklenen sağanak ve gök gürültü sağanağın sel, su baskını, heyelana neden olabileceğini belirterek dikkatli olunmasını istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "3 Ocak Cuma günü, gece saatlerinden itibaren; Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli, doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı; İzmir ve Aydın'da yerel olarak kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.

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