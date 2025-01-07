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Mal bildiriminde bulunulması neden e-Devletten yapılmıyor?

Kamu görevlileri göreve başladıklarında mal bildiriminde bulunmak, bazı hallerde mal bildirimini yenilemek, mal artışı olduğunda ek mal bildiriminde bulunmak ayrıca sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek zorundadırlar. Peki, aile bildirimi e-Devletten yapılıyor iken mal bildirimi neden e-Devletten yapılmıyor?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 00:10, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:25
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Mal bildiriminde bulunulması neden e-Devletten yapılmıyor?

5.11.1990 tarh ve 20696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğinin "Mal bildiriminde bulunacaklar" başlıklı 3. maddesinde zikredilenler "Mal bildiriminin konusu" başlıklı 8. maddesinde belirtilen malları hakkında "Mal bildiriminin verilme zamanı" başlıklı 9. maddesinde belirtilen hallerde mal bildiriminde bulunmak ve "Mal bildiriminin yenilenmesi" başlıklı 11. maddesinde "3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar." hükmüne göre de bildirimlerini yenilemek zorundadır.

Öğretmenler en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimi Beyanında bulunacak

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAYANLAR, GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNANLAR, MALLARINI GİZLEYENLER HAKKINDA CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUR

Yönetmeliğin "Süresinde mal bildiriminde bulunmama" başlıklı 17. maddesindeki hükümlerine göre de belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, yazılı olarak ihtarda bulunulur, ihtara rağmen 1 ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Ayrıca Yönetmeliğin "Mal bildirimlerinin karşılaştırılması" başlıklı 18 maddesindeki hükümlere göre eni ve ek mal bildirimleri yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılarak gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Ek cezai yaptırımlar için aşağıdaki haberimizi inceleyiniz; Memurların ek mal bildiriminde kritik detaylar

NET AYLIK TUTARININ BEŞ KATINDAN FAZLA BİRİKİMİ OLAN MEMUR, EK MAL BİLDİRİMİ VERMEK ZORUNDA

Yine Yönetmeliğin "Ek mal bildirimi" başlıklı 10. maddesindeki hükümlere göre; Yönetmeliğinin "Mal bildiriminde bulunacaklar" başlıklı 3. maddesinde zikredilenler mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadır.

Yönetmeliğin "Mal bildiriminin konusu" başlıklı 8. maddesine göre; eşleri velayeti altındaki çocukları dahil kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki mallar için ek mal bildirimde bulunmak zorundadır. Kısacası net aylık tutarının beş katından fazla birikimi olan ek mal bildirimi vermek zorundadır.

Birikimi 25 bin TL'yi bulan memur ek mal bildirimi vermeli mi?

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI E-DEVLETTEN YAPILMALIDIR

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğinin ilgili emirleri yukarıda tek tek verdik. Peki, bu emirleri uygulamaya kalksak, tüm kamu kurumlarının işlerini güçlerini bırakıp kamu personelinin vereceği mal bildirimleri karşılaştırmak, takip etmek ve savcılığa suç duyurusunda bulunmakla uğraşacakları aşikardır.

40 yıllık memuriyet hayatımda bu işle uğraşan ne bir yönetici gördüm, nede ek mal bildiriminde bulunan birini gördüm hatta ben bizzat kendim ek mal bildiriminde bulunmaya çalıştığımda garipsendim.

Hele ki net aylık tutarının beş katından fazla birikimi olan kamu personelinin ek mal bildirimi vermek zorunda bırakılması hayatın ve çağın olağan akşına aykırıdır.

Dolayısıyla dijital çağda yaşıyor, yapay zekaya tüm işlerimizi yaptırıyor iken, e-Devletten tüm başvurularımızı yapıyor iken, 5 yılda bir mal bildirimini yenilemek, bazı hallerde tekrar mal bildiriminde bulunmak, maaşının 5 katı birikim yaptığında ek mal bildiriminde bulunmak hem de bunları kapalı zarf içinde idareye teslim etmek hayatın ve çağın olağan akışına aykırı bir durum oluşturuyor.

Kamu görevlilerinin göreve başladıklarında mal bildiriminde bulunması, bazı hallerde mal bildirimini yenilemesi, mal artışı olduğunda ek mal bildiriminde bulunmaması ayrıca sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemesi işlemleri gizliliği sağlanacak şekilde dijital ortamlarda yapay zeka ile yapılmıyor?

Örneğin aile bildirimi e-Devletten yapılıyor iken mal bildiriminde bulunan kamu personelinin bildiriminin sadece yetkili kişilerin bakabilmesi ve karşılaştırabilmesi şartıyla E-Devletten öğretmenler için MEBSİS'ten mal bildiriminde bulunma formu açılarak pekala bu iş ter temiz yapılabilir.

Ahmet KANDEMİR

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