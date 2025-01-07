MEB'den Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan personelin mesleki becerilerini geliştirmeleri, alan bilgilerini artırmaları ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmeleri için ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılara katılımlarına yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.12.2024 tarih ve 119194271 sayılı oluru ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi kapsamındaki Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi kapsamında yapılacak başvurular 03.02.2025 tarihinden itibaren yayına hazırlanmakta olan "https://bilimseltoplantikatilim.meb.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı personel; yüz yüze, çevrim içi ya da karma olarak düzenlenen bilimsel toplantılara sözlü bildiri sunumu, poster bildiri sunumu, davetli konuşmacı ya da dinleyici şeklinde katılım gösterebilir. Bilimsel toplantılara katılmak isteyen personel, başvurularını artık tamamen dijital olarak "Bilimsel Toplantılara Katılım Sistemi" üzerinden yapacaktır.

Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi katılım ilkelerine göre, bilimsel toplantıya katılmayı planlayanlar, gerekli bilgi ve belgeleri toplantı tarihinden en az 15 gün önce sisteme yüklemelidir. Sistem, otomatik olarak bir başvuru belgesi oluşturacak ve başvuru ilgili birime yönlendirilecektir.

Taşra teşkilatında görev yapan personelin başvuruları il milli eğitim müdürlüklerine, Bakanlık merkez ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan personelin başvuruları ise bağlı oldukları genel müdürlüklere/başkanlıklara iletilecektir. Başvuruları inceleyen birimler, yüklenen bilgi ve belgelerin uygunluğunu denetleyecektir. Uygun görülen başvurular onaylanırken eksik ya da uygun bulunmayan başvurular gerekçeleriyle birlikte reddedilecektir.

Yeni uygulamanın, personelin mesleki gelişimini desteklerken, okul ve kurumların işleyişini aksatmayacak bir düzen içerisinde hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI KURUMLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan personelin mesleki becerilerini geliştirmeleri, alan bilgilerini artırmaları ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmeleri için ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılara katılımlarına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 10/10/2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 319 uncu, 326 ncı ve 508 inci ve 10/12/2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin 5 inci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

c) Bildiri: Bilim Kurulu tarafından kabul edilen sözlü veya poster sunumu,

ç) Bilim Kurulu: Bilimsel toplantılarda akademisyenlerden veya en az doktora derecesine sahip bilim insanlarından oluşan çalışma grubunu,

d) Bilimsel toplantı: Bu Yönerge içerisinde geçen koşulları taşıyan yüz yüze, çevrim içi ya da karma düzenlenen kongre, sempozyum, konferans, şüra ve zirve gibi faaliyetleri,

e) Bilimsel Toplantılara Katılım Sistemi: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü teşkilatta görev yapan personelin yurt içinde ve yurt dışında yapılacak olan bilimsel toplantılara katılım için başvuru ve değerlendirmenin ve raporlamanın yapıldığı elektronik sistemi,

f) Birim amiri: Bakanlık merkez teşkilatta yer alan hizmet birimlerinin en üst yöneticilerini,

g) Davet mektubu: Bildirinin veya posterin kabul edildiğini gösteren belgeyi ya da başvuranın davetli konuşmacı olduğunu gösteren belgeyi,

ğ) Davetli konuşmacı: Bilimsel toplantılara özel davetle çağrılan konuşmacı personeli,

h) Dinleyici: Bilimsel toplantıların herhangi bir etkinliğinde görev almadan bilimsel toplantılardan faydalanmak isteyen personeli,

ı) İş günü: Hafta sonu ve genel tatil günleri hariç diğer günleri,

i) Katılım belgesi: Katılımcının bilimsel toplantıya katıldığını gösteren belgeyi,

j) Katılım/kayıt ücreti: Bilimsel toplantıya ödenen katılım/kayıt bedelini,

k) Oturum başkanı: Bilimsel toplantılarda oturumu yöneten başkan, moderatör, yönetici rolü ile görev yapan personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Toplantılara Katılım

Katılım türleri

MADDE 4-(1) Yüz yüze, çevrim içi ya da karma düzenlenen bilimsel toplantılara katılım türleri;

a) Sözlü bildiri sunumu,

b) Poster bildiri sunumu,

c) Davetli konuşmacı,

ç) Dinleyici,

şeklindedir.

Katılım ilkeleri

MADDE 5- (1) Bilimsel toplantılara katılım aşağıdaki ilkeler doğrultusunda planlanır ve yürütülür:

a) Bilimsel toplantılara katılıma yönelik başvuru ve değerlendirme işlemleri Bilimsel Toplantılara Katılım Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Gerekli bilgi ve belgeler bilimsel toplantıya katılmak isteyen personel tarafından bilimsel toplantı tarihinden en az 15 gün önce sisteme yüklenir. Sistem üzerinden otomatik başvuru belgesi oluşturulur. Bilimsel toplantılara katılım başvurusu, ilgili birime yönlendirilir. Sistem üzerinden;

1) Bilimsel toplantılara katılmak için taşra teşkilatında çalışan personelin başvurusu görev yapmakta olduğu ilgili il milli eğitim müdürlüğüne, Bakanlık merkez biriminde çalışan personelin başvurusu görev yapmakta olduğu ilgili Bakanlık merkez birimine, yurt dışı teşkilatlarında görev yapan personelin başvurusu ise bağlı olduğu birime göre ilgili Genel Müdürlüklere yönlendirilir.

2) Sistem üzerinden yönlendirme yapılan Bakanlık merkez birimleri veya ilgili il milli eğitim müdürlükleri sisteme yüklenen bilgi ve belgelerin uygunluğunu denetler ve uygun bulunan başvuruları onaylar, uygun bulunmayan başvuruları gerekçelendirerek reddeder. Personelin mesleki ve bireysel gelişimini sağlamak amacıyla bilimsel toplantılara katılımı, kurumun işleyişini ve eğitim öğretim faaliyetini aksatmayacak şekilde gerekli önlemler alınarak sağlanır.

b) Personel, bilimsel toplantılara bir eğitim öğretim yılında iş gününe denk gelen günlerde en fazla iki defa katılabilir. İş günlerine denk gelmeyen günler için bu şart aranmaz.

c) Bilimsel toplantılara katılım izni verilen personel yolluksuz/yevmiyesiz görevli izinli sayılır.

ç) Yayımlanmış çalışmalar için bilimsel toplantılara katılım izni verilmez.

Yurt içi katılım kabul koşulları

MADDE 6- (1) Yurt içinde veya yurt dışında çalışan personelin başvuru yapacağı yurt içinde düzenlenen bir bilimsel toplantının aşağıda belirtilen koşullardan yalnızca (a) bendini ya da diğer bentlerini birlikte sağlaması gerekir:

a) Bakanlık tarafından düzenlenmiş olması ya da Bakanlık ile iş birliği yapılarak düzenlenmiş olması,

b) Hakemli olması,

c) En az ikincisinin düzenleniyor olması,

ç) Düzenleme kurulunun en az 3 farklı üniversite ya da kamu kuruluşu mensubu ve en az doktora derecesine sahip bilim insanlarından oluşması,

d) Bilimsel toplantıya ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel ve özgün bir internet sitesinin olması.

Yurt dışı katılım kabul koşulları

MADDE 7- (1) Yurt içinde veya yurt dışında çalışan personelin başvuru yapacağı yurt dışında düzenlenen bir bilimsel toplantının aşağıda belirtilen koşullardan birini taşıması gerekir:

a) Bakanlık tarafından düzenlenmiş olması ya da Bakanlık ile iş birliği yapılmış olması.

b) Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI SSH) veya Scopus veri tabanlarında indekslenmesi.

(2) Yurt dışında düzenlenen bir bilimsel toplantıya başvuran yurt içinde veya yurt dışında çalışan personelin aşağıda belirtilen koşulları birlikte sağlaması gerekir:

a) Bildirinin sözlü bildiri veya poster bildiri sunumu için bilimsel toplantıda kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması,

b) Başvuran personelin, bildirinin sunulacağı dilde başvuru yılı itibarıyla son 5 yıl içerisinde; YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL, TIPDİL sınavlarından birinden en az 55 puan veya son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden muadil puan almış olması veya tamamen yabancı dille öğretim yapan bir üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmüş/görüyor olması veya en az doktora derecesine sahip olması.

Bilimsel toplantıya katılacak personel

MADDE 8- (1) Bilimsel toplantıya katılacak personel;

a) Sistem üzerinden başvurusunu yapar.

b) Sözlü bildirinin veya poster bildirinin kabul edildiğini, davetli konuşmacı ya da dinleyici olarak katılacağını gösteren belgeyi sisteme yükler.

c) Bu Yönergenin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yer alan koşulları sağlayan bilgi ve belgeleri sisteme yükler.

ç) Bilimsel toplantıya katılan sözlü bildirisini veya poster bildirisini sunan, davetli konuşmacı ya da dinleyici olarak katılan personel eğitim sistemimize ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı katkıları hakkında bilimsel toplantı katılım raporunu toplantı bitiş tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde sistem üzerinden doldurur.

Katılım onayı verilmiş personele ilişkin iş ve işlemler

MADDE 9- (1) Merkez ve yurt dışı teşkilatında bilimsel toplantılara katılım başvurusu birim amiri tarafından onaylanan personel bilimsel toplantının başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak görevli izinli sayılır.

(2) Taşra teşkilatında il milli eğitim müdürlüğü ilgili birimi tarafından bilimsel toplantılara katılım başvurusu onaylanan personelin görevli izinli sayılması için bilimsel toplantının başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak Valilik oluru alınır.

(3) Bilimsel toplantılara katılan personele herhangi bir ödeme yapılmaz.

(4) Bilimsel toplantılara iki ve daha fazla yazarlı sözlü bildiri ya da poster bildiri ile başvuru yapacak olan personelden, sunum yapan dışındaki personelin her biri eğitim öğretim faaliyetini veya kurumun işleyişini aksatmayacak şekilde yolluksuz/yevmiyesiz görevli izinli sayılabilir.

(5) Özel öğretim kuramlarında görev yapan ve bu Yönerge hükümleri kapsamında bilimsel toplantıya katılmak isteyen personel izinli sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Bilimsel toplantılara ilişkin merkez ve yurt dışı teşkilatının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Merkez ve yurt dışı teşkilatının görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Merkez veya yurt dışı teşkilatında görev yapan personelin sistem üzerinde yaptığı bilimsel toplantılara katılım başvurularını bu Yönergenin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen koşullara göre sistem üzerinden değerlendirir. Katılımı uygun bulunan personelin işlemlerini yürütür, katılımı uygun bulunmayanlara ilişkin sistem üzerinden uygun bulunmama gerekçesini belirtir.

b) Bilimsel toplantının başlangıç ve bitiş tarihleri göz önünde bulundurularak personelin görevli izinli sayılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütür.

c) Bilimsel toplantıya katılan personelin "katılım belgesini" sisteme işlenmesini sağlar.

Bilimsel toplantılara ilişkin il milli eğitim müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) İl milli eğitim müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Taşra teşkilatında görev yapan personelin sistem üzerinde yaptığı bilimsel toplantılara katılım başvurularını bu Yönergenin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen koşullara göre sistem üzerinden değerlendirir. Katılımı uygun bulunan personelin işlemlerini yürütür, katılımı uygun bulunmayanlara ilişkin sistem üzerinden uygun bulunmama gerekçesini belirtir.

b) Bilimsel toplantının başlangıç ve bitiş tarihleri göz önünde bulundurularak personelin görevli izinli sayılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütür.

c) Bilimsel toplantıya katılan personelin "katılım belgesini" sisteme işlenmesini sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Personelin bilimsel toplantılara katılım kılavuzu

MADDE 12- (1) Bu Yönergeye dayalı olarak Başkanlıkça Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Kılavuzu çıkarılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13- (1) Bakanlık Makamının 19/11/2019 tarihli ve 22916715 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Ahmet KANDEMİR