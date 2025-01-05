Ferdi Tayfur'un mirası ortaya çıktı

Ünlü sanatçı, arabesk müziğin önde gelen isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatı Türkiye'de milyonları üzdü. Tayfur, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Tayfur'un arkasında büyük bir servet değerinde çok sayıda mülk bıraktığı ileri sürüldü.

1981 yılında Marmaris'te film çeken Tayfur'un ilçeyi çok beğendiği ve yatırım yapmaya karar verdiği belirtildi.

Tayfur'un uzun yıllar yaşadığı Marmaris'in Marmaris Manşet gazetesinden Mikail Zeybek'in haberine göre önce Marmaris İçmeler'de havuzlu bir villa aldı.

Yıllar içinde yatırımlarını artırdı. Gökbel Villaları ve bir apartman edindi. 1990'lı yılların sonunda şu anda oturduğu Cennet Adası'ndaki mülkü aldı.

2000'li yıllardan itibaren sürekli olarak Marmaris'te kalmaya başladı. Haberde Marmaris'te bir yarım ada ve çeşitli taşınmazların sahibi olduğu belirtildi.

Ayrıca Adana'da 50 daire, İstanbul'da çeşitli semtlerde 6 villa, 30 daire aldı.

İnşaat sektöründe de yatırımları olan Tayfur'un ortak olduğu yatırımların net olarak bilinmediği ifade edildi.

Mutevazı bir yaşamı tercih eden Tayfur'un gösterişli tekne yerine küçük bir tekne aldığı zaman zaman Marmaris koylarında gezintiye çıktığı da biliniyordu.