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TİHEK'ten, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın sözlerine ilişkin açıklama

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Arapça tabelaları bir gecede kaldırdım. Ruhsatlarını da bir gecede kaldırdım. Yabancılara uygulanan sulara ve nikah ücretlerine 10 kat zam yaptım" sözlerine karşı basın açıklaması geldi. Açıklamada "demokratik toplumlarda bir kimsenin; ırkı, rengi, soyu, etnik kökeni ve/ya dili nedeniyle farklı muamele görmesi kabul edilemez niteliktedir" denildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 22:00, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:40
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TİHEK'ten, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın sözlerine ilişkin açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda Suriyeli mültecilerle ilgili Bolu Belediyesi tarafından uygulanan politikalara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Özcan, "Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Şuan Bolu'da bir tane Arapça tabela yok" ifadelerini kullandı. Özcan'ın bu sözlerine ilişkin TİHEK yazılı açıklama yayımladı.

TİHEK'in açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

"Bolu Belediyesi sınırları içerisinde Arapça tabelaların kaldırılmasına ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından 'Arapça tabelaları bir gecede kaldırdım. Ruhsatlarını da bir gecede hukuksuz bir şekilde kaldırdım. Dava da açamadılar. Bolu'da bir tane Arapça tabela yok. İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı. Yabancılara uygulanan sulara ve nikah ücretlerine 10 kat zam yaptım.' şeklinde açıklamalarda bulunulduğu medyaya yansımıştır. Arapça tabelaların kaldırılmasına yönelik hususun nefret söylemiyle ilgili önemli bir boyutunun da bulunduğu değerlendirilmektedir. Toplumsal barışın tesis edilmesinde, şüphesiz bazı yerel yönetimler tarafından icra edilen hizmetler açısından da ulusal ve uluslararası düzenlemelerde yer alan ayrımcılık yasağına uygun hareket edilmesi ve nefret söylemi içeren ifade biçimlerinden kaçınılması gerekmektedir. Bu kapsamda çoğulculuk, eşitlik ve farklı kültürlere saygı gibi evrensel ilkeler üzerine kurulan demokratik toplumlarda bir kimsenin; ırkı, rengi, soyu, etnik kökeni ve/ya dili nedeniyle farklı muamele görmesi kabul edilemez niteliktedir."

Tanju Özcan'a Suriyelilerle ilgili açıklaması nedeniyle soruşturma

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