Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Benzine yapılan 1,27 TL'lik artışın ardından motorine de zam geldi. Motorinin litresine gece yarısından itibaren 96 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Benzine yapılan 1,27 TL'lik artışın ardından motorine de zam geldi. Motorinin litresine gece yarısından itibaren 96 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Zam sonrası motorinin litre fiyatı şehirlere göre 45-47 lira seviyelerine yükseldi.
İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 8 Ocak 2025 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.31 TL
Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.16 TL
Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.87 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 46.43 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.82 TL
LPG litre fiyatı: 26.32 TLBenzine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek