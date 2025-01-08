Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 8 Ocak 2025 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

Benzine yapılan 1,27 TL'lik artışın ardından motorine de zam geldi. Motorinin litresine gece yarısından itibaren 96 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

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