Üniversite, mevzuata aykırı ilanı düzeltti!

3 Ocak 2025 tarihinde, "Üniversiteden Mevzuata Aykırı İlan" başlığıyla Kafkas Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi kadrosunda Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kurallara aykırı olarak Doktora öğrenci şartının arandığını ve bu durumun ivedilikle düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekmiştik.



Bu haberimiz üzerine, Kafkas Üniversitesi yönetimi tarafından 7 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan düzeltme ilanıyla birlikte ilanda yer alan "doktora yapıyor olmak" şartı kaldırılarak söz konusu kadro ilanı mevzuata uygun hale getirilmiştir.

İŞTE DÜZELTME İLANI