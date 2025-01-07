Üniversite, mevzuata aykırı ilanı düzeltti!
Kafkas Üniversitesi, haberimiz üzerine hatalı şekilde ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosunu düzeltti!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 11:00, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:00
3 Ocak 2025 tarihinde, "Üniversiteden
Mevzuata Aykırı İlan" başlığıyla Kafkas Üniversitesi tarafından 31
Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Kariyer Geliştirme Uygulama
ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi kadrosunda Yükseköğretim Kurulunun belirlediği
kurallara aykırı olarak Doktora öğrenci şartının arandığını ve bu durumun ivedilikle
düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekmiştik.
Bu haberimiz üzerine, Kafkas Üniversitesi yönetimi tarafından 7 Ocak 2025 tarihinde
yayımlanan düzeltme ilanıyla birlikte ilanda yer alan "doktora yapıyor
olmak" şartı kaldırılarak söz konusu kadro ilanı mevzuata uygun hale getirilmiştir.
İŞTE DÜZELTME İLANI