Üniversite, önerilerimizi dikkate aldı!

2 ve 3 Ocak 2025 tarihli yazılarımızda, Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan öğretim elemanı ilanında yer alan iki kadroyla ilgili olarak iki uyarıda bulunmuştuk.

2 Ocak 2025 tarihli "Gıda Mühendisleri, Gıda Teknolojisi Programına Başvuramıyor" başlıklı yazımızda; ilgili üniversitesinin Gıda Teknolojisi programına Gıda Mühendisliği alanında eğitim görmüş adaylara başvuru şansı vermediğine dikkat çekmiştik.

3 Ocak 2025 tarihli "İlanlarda, Fakülte Bazlı Sınırlandırma Yapılmamalı" başlıklı yazımızda ise, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi alımında fakülte bazlı sınırlandırmaya gidildiğini, söz konusu bölüme alınacak araştırma görevlisinde belirlenen Hemşirelik Fakültesi şartının kaldırılması gerektiğini ifade etmiştik.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi her iki haberimizde yer alan haklı uyarıları dikkate alarak, 8 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme ilan metniyle Gıda Mühendislerine başvuru şansı verirken, Hemşirelik Fakültesi sınırlandırmasını da kaldırmıştır.

Her iki alımda rekabeti artıran ve adayları memnun eden bu pozitif tavrından dolayı üniversite yönetimini tebrik ediyoruz.

