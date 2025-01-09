Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belli oldu
Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belli oldu
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devrede
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devrede
Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar!
Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar!
TBMM Genel Kurulu'nda 'pırlanta' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda 'pırlanta' tartışması
MİT'in kariyer fırsatlarına yoğun ilgi: 44 bin 867 başvuru
MİT'in kariyer fırsatlarına yoğun ilgi: 44 bin 867 başvuru
Ambulans hizmetlerinde teknoloji ve yapay zeka dönemi
Ambulans hizmetlerinde teknoloji ve yapay zeka dönemi
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru
Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru
Acılı baba: Beş bin lira için 5 yaşındaki oğlumu öldürdüler
Acılı baba: Beş bin lira için 5 yaşındaki oğlumu öldürdüler
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 1 pilot yaralı
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 1 pilot yaralı
SGK cevapladı: Yemek kartıyla market alışverişi yapılabilecek mi?
SGK cevapladı: Yemek kartıyla market alışverişi yapılabilecek mi?
Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Prof.Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge sıkışıyor!
Prof.Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge sıkışıyor!
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat ve stokçuluk nasıl şikayet edilebilir?
Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat ve stokçuluk nasıl şikayet edilebilir?
LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek
LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek
Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı
Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı
Aidat ve kira belirlenmesinde yeni dönem
Aidat ve kira belirlenmesinde yeni dönem
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
38 İlde FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Yakalandı
38 İlde FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Yakalandı
Ana sayfaHaberler Memurlar.Net

Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belli oldu

657 sayılı Kanuna tabi memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerini gösterir Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı. Yemek ücretlerinde geçen yıla göre yüzde 33 oranında artış yapıldı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 05:19, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 05:22
Yazdır
Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belli oldu

2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esasları belirleyen Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı.

Yemek için yapılan harcamalarda, maliyetlerin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için en fazla üçte ikisi, diğer illerde ise en fazla yarısı bütçeden karşılanıyor. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınıyor.

Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre, yemek yiyenlerden alınacak olan bedellerde 2024 yılına göre yüzde 33 oranında artış yapıldı.

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1'de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebiliyor.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 2)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4- (1) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

(2) 2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1'de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

(3) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1'de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5- (1) 9/1/2024 tarihli ve 32424 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ 15/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ek-1

Alınacak Bedeller

Memurlardan;

15/1/2025 tarihinden 14/1/2026 tarihine kadar

1)

600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

10,25 TL

2)

1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

17,42 TL

3)

2800'e kadar (2800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

21,64 TL

4)

4200'e kadar (4200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

28,04 TL

5)

5400'e kadar (5400 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

37,34 TL

6)

5400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

41,80 TL

Sözleşmeli personelden;

15/1/2025 tarihinden 14/1/2026 tarihine kadar

1)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 26.480 TL'ye kadar (26.480 TL dahil) olanlardan

12,47 TL

2)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 44.700 TL'ye kadar (44.700 TL dahil) olanlardan

21,64 TL

3)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 61.750 TL'ye kadar (61.750 TL dahil) olanlardan

39,27 TL

4)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 61.750 TL üzerinde olanlardan

49,97 TL

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber