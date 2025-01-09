Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belli oldu
657 sayılı Kanuna tabi memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerini gösterir Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı. Yemek ücretlerinde geçen yıla göre yüzde 33 oranında artış yapıldı
2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esasları belirleyen Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı.
Yemek için yapılan harcamalarda, maliyetlerin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için en fazla üçte ikisi, diğer illerde ise en fazla yarısı bütçeden karşılanıyor. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınıyor.
Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre, yemek yiyenlerden alınacak olan bedellerde 2024 yılına göre yüzde 33 oranında artış yapıldı.
Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1'de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebiliyor.
İşte Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ
UYGULAMA TEBLİĞİ
(SIRA NO: 2)
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Alınacak bedeller
MADDE 4- (1) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.
(2) 2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1'de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.
(3) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1'de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 5- (1) 9/1/2024 tarihli ve 32424 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ 15/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Ek-1
Alınacak Bedeller
|
Memurlardan;
|
15/1/2025 tarihinden 14/1/2026 tarihine kadar
|
1)
|
600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
|
10,25 TL
|
2)
|
1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
|
17,42 TL
|
3)
|
2800'e kadar (2800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
|
21,64 TL
|
4)
|
4200'e kadar (4200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
|
28,04 TL
|
5)
|
5400'e kadar (5400 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
|
37,34 TL
|
6)
|
5400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
|
41,80 TL
|
Sözleşmeli personelden;
|
15/1/2025 tarihinden 14/1/2026 tarihine kadar
|
1)
|
Aylık brüt sözleşme ücretleri 26.480 TL'ye kadar (26.480 TL dahil) olanlardan
|
12,47 TL
|
2)
|
Aylık brüt sözleşme ücretleri 44.700 TL'ye kadar (44.700 TL dahil) olanlardan
|
21,64 TL
|
3)
|
Aylık brüt sözleşme ücretleri 61.750 TL'ye kadar (61.750 TL dahil) olanlardan
|
39,27 TL
|
4)
|
Aylık brüt sözleşme ücretleri 61.750 TL üzerinde olanlardan
|
49,97 TL