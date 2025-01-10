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TCMB ve BDDK verilerine göre bankalardaki mevduat azaldı

Merkez Bankası ve BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı azaldı. Ancak, kredi kartı ve krediler yükselişe geçti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 18:16, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 18:17
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TCMB ve BDDK verilerine göre bankalardaki mevduat azaldı

Merkez Bankası ve BDDK verilerine göre, kredi kartı ve krediler artarken bankacılık sektörünün toplam mevduatı azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı bankalar arası dahil 3 Ocak ile biten haftada 317 milyar 623 milyon 709 bin lira azalışla 19 trilyon 144 milyar 565 milyon 833 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,81 düşüşle 11 trilyon 746 milyar 155 milyon 427 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0,02 artışla 6 trilyon 471 milyar 57 milyon 372 bin lira oldu.

BDDK'nın verileri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre de, 3 Ocak ile biten haftada krediler 15 trilyon 900,6 milyar TL'den 15 trilyon 958 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 11,7 milyar TL'den 2 trilyon 19,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 795,1 milyar TL'den 1 trilyon 840,7 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki alacaklar ise 287,5 milyar TL'den 293,7 milyar TL'ye çıktı.

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