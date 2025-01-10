Tarımsal destekleme ödemeleri bugün başlıyor

Bakanlığın, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, şu ifadeye yer verildi:

"279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.Hayırlı ve bereketli olsun".