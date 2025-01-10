Tarımsal destekleme ödemeleri bugün başlıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 19:00, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 18:53
Bakanlığın, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, şu ifadeye yer verildi:
"279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.Hayırlı ve bereketli olsun".
279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 10, 2025
🌱 Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/9EvEes6xbM