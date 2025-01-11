Öğretmen adaylarını ilgilendiren düzenlemeler yayınlandı

Hem Sözleşmeli personel alımına yönelik mevzuatta hem de kamu görevlerine ilk defa girişlere yönelik yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler şu şekildedir:

1- Olimpiyat derecesi gereğince Beden Eğitimi öğretmenliğine yüzde 10 kontenjan ayrılmaktadır. Kontenjan kapsamında beden eğitimi öğretmenliğine atanacak olan öğretmen adayları da Akademide eğitime alınacak

2- Sözleşmeli öğretmen atamasında hangi mezunların hangi branş öğretmenliğine atanacağı 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre belirlenmekteydi. 11 Ocak 2025 tarihli R.G.'de yayımlanan düzenlemeye göre bu zorunluluk kaldırılmıştır. Bu kritik değişiklik, MEB'in başka bir düzenleme yapacağını göstermektedir.

3- Milli Eğitim Akademisinde kimlerine "Eğitici" olarak görevlendirilebileceği tek tek belirlenmiştir. Resmi Gazetede yayımlanan belirlemeye göre "Eğitici" unvanına şu şekilde görevlendirme yapılacak.

a- MEB tarafından belirlenen alanlarda doktora veya daha üst akademik unvana sahip olmak

b- Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olmak

c- MEB kadrolarında 10 yıl ve üzeri hizmeti olup bu sürenin en az 3 yılını şube müdürü ve üstü kadrolarda geçirmiş olmak

(a) bendine göre üniversitelerden yapılacak atamaların usulü MEB tarafından belirlenecek. Ancak (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılacak Eğitici görevlendirmelerinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacak

4- Bugünkü Resmi Gazetede öğretmen adaylarını ilgilendiren bir kritik düzenleme de 1.9.2025 tarihine kadar yapılacak öğretmen istihdamına ilişkindir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara Geçici 26. madde eklenmiştir. O madde şu şekildedir:

"Geçici Madde 26: Milli Eğitim Bakanlığında 1/9/2025 tarihine kadar yapılacak olan sözleşmeli öğretmen istihdamında bu maddeyi ihdas eden Esaslarda Yapılan değişikliklerden önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir."

Bu maddeye göre, eğer 1 Ağustos 2025 tarihinden önce bir öğretmen alımı olursa, bu öğretmen adayları Milli Eğitim Akademisinde eğitime alınmayacaklar, bunlar eski sisteme göre öğretmen kadrolarına atanacaktır. Hali hazırda 2024 KPSS'ye girmiş olup öğretmen ataması bekleyen adaylar bulunduğu için MEB eski sisteme göre öğretmen ataması yapabilmek için yetki almaktadır.

5- Öğretmen adayları için "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarının" yanı sıra Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte de değişiklikler yapılmaktadır. 11 Ocak 2025 tarihli R.G.'de yayımlanan değişiklikler şu şekildedir:

a- MEB'de istihdam edilen öğretmenler yönetmelik kapsamı dışına alınmıştır.

b- Öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresinin bir yıl olduğu yönündeki düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

c- Yönetmeliğe geçici 12. madde eklenmiştir. 1/9/2025 tarihine kadar yapılacak öğretmen istihdamında eski hükümler geçerli olacaktır.