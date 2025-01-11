Üniversite Araştırma Görevlisi alımını düzeltti!

03 Ocak 2025 tarihli "Marmara Üniversitesi, TÜBİTAK'ı ilanda tanımıyor!" başlıklı yazımızda; Marmara Üniversitesinin 31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 24.02.227 numaralı Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Ebelik Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi ilanında en az beş yıllık klinik deneyime ek olarak TÜSEB proje tecrübe şartı arandığını ve bu durumun ivedilikle düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekmiştik.

Haberimiz üzerine, Marmara Üniversitesi tarafından 11 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme metniyle ilanda yer alan en az beş yıllık klinik deneyime sahip olmak, TÜSEB proje tecrübesi deneyimi olmak" şartı kaldırılarak söz konusu kadro ilanı mevzuata uygun hale getirilmiştir.

İŞTE DÜZELTME İLANI