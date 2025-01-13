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İşte yeni proje okulu yapılan okullar ile proje okulu kapsamı dışına çıkartılan okullar

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 31/12/2024 tarih ve 123083615 sayılı yazılarıyla Proje Okulu kapsamında çıkartılan okular ile Proje Okulu kapsamına yeni alınan okulları açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 10:00, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:45
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İşte yeni proje okulu yapılan okullar ile proje okulu kapsamı dışına çıkartılan okullar

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 31/12/2024 tarih ve 123083615 sayılı yazıları aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir;

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde "Proje okulu olarak belirlenecek eğitim kurumu ilgili genel müdürlükten sorumlu bakan yardımcısının başkanlığında ilgili birimin genel müdürü ve bir daire başkanı ile ihtiyaç duyulması halinde eğitim kurumunun bağlı olduğu il milli eğitim müdürü ve projenin niteliğine göre davet edilecek bir uzmandan oluşur."; altıncı fıkrasının (a) bendinde "Proje okullarının proje okulu olma niteliklerini taşıyıp taşımadıkları, proje okulu belirleme komisyonu tarafından her dört yılda bir değerlendirilir. Proje okulu olma nitelikleri ortadan kalkan eğitim kurumları ilgili genel müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı ile proje okulu kapsamından çıkarılır." hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde, dört yılını dolduran proje okullarının durumlarının değerlendirilmesi amacıyla 25.12.2024 tarihli ve E-69543144-020-120818986 sayılı olur ile oluşturulan Proje Okulu Belirleme Komisyonu 26/12/2024 tarihinde toplanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20/A maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi doğrultusunda Proje Okulu Belirleme Komisyonunca yapılan izleme ve değerlendirme sonucunda; 23.03.2020 tarihinde proje okulu kapsamına alınan 75 okuldan dört yılını dolduran Ek-1 listede yer alan 9 (dokuz) okulun dört yıl süreyle proje okulu kapsamında kalması, Ek-2 listede yer alan 66 (altmış altı) okulun ise proje okulu kapsamından çıkarılması kararlaştırılmıştır.

İşte o olur ve 9 (dokuz) okul dört yıl süreyle proje okulu kapsamına alınan ve66 (altmış altı) okul ise proje okulu kapsamından çıkarılan okul listeleri;

Ahmet KANDEMİR

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