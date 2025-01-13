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MEB, harcamalarda dikkat edilecek hususları genelge ile tek tek açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, bütçesinden yapılacak mal, hizmet alımları ve yapım işlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunda belirtilen maddelerin ve Kanun'un 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin uygulanmasında belirtilen hususlara azami dikkat edilmesi hususunda Strateji Geliştirme Başkanlığı yayımladığı 31.12.2024 tarih, 122135118 sayılı 2024/58 nolu genelgesinde harcamalarda dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 14:00, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:23
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MEB, harcamalarda dikkat edilecek hususları genelge ile tek tek açıkladı

Strateji Geliştirme Başkanlığı yayımladığı 31.12.2024 tarih, 122135118 sayılı 2024/58 nolu genelgesinde aşağıdaki açıklamalarda bulundu;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak mal, hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin harcamaların Kanun'da belirtilen temel ilkelere ve usullere uygun bir şekilde yapılmasının esas olduğunu hatırlatarak;

Bakanlığımıza bağlı harcama birimlerinin yapmış oldukları mal, hizmet alımları ve yapım harcamalarına ilişkin mali veriler b) Strateji Geliştirme Başkanlığının 08.03.2011 tarihli ve 1246 sayılı yazısı (Genelge No: 2011/15) ile Bakanlığımız MEBBİS içerisinde yer alan Mal, Hizmet ve Yapım Harcaması Modülü'ne aktarılmakta ve Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir.

Harcama birimleri tarafından4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre yapılacak olan mal, hizmet alımları ve yapım işleri kapsamındaki harcamaların Mal, Hizmet ve Yapım Harcaması Modülü'ne ilgili takvim doğrultusunda doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre yapılan alımlara ilişkin mali verilerin modüle zamanında girilmesinden, okul/kurum ve milli eğitim müdürlükleri sorumludur.

Mal, hizmet alımları ve yapım işlerine ait mali verilerin MEBBİS içerisinde yer alan Mal, Hizmet ve Yapım Harcaması Modülü'ne giriş işlemleri ile ilgili takvim:

-Okul/Kurum Müdürlükleri - Giriş ve Onay İşlemi: her ayın 1'i ile 10'u arası.

-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri - Giriş ve Onay İşlemi: her ayın 11'i ile 15'i arası ve

-İl Milli Eğitim Müdürlükleri - Giriş, Kontrol ve Onay İşlemi: her ayın 16'sı ile 20'si arasıdır.

Okul/Kurum, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri: giriş, kontrol ve onay işlemlerini yukarıdaki takvim doğrultusunda tamamladıktan sonra veriler MEBBİS üzerinden Strateji Geliştirme Başkanlığına ulaşacak ve mal, hizmet ve yapım harcamalarına ait tutar ve oranlar Başkanlığımız sgb.meb.gov.tr internet adresinde her ay yayımlanacaktır.

İl milli eğitim müdürlükleri ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine harcama birimlerinin hatalı işlemlerini düzeltme yetkisi verilmiştir. Düzeltme işlemleri belirlenen takvim içerisinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılabilecektir.

İşte o genelge ve dikkat edilecek hususlar;

Ahmet KANDEMİR

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