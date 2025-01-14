Blinken: Hamas kabul ederse anlaşma hazır

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Atlantic Council'de yaptığı dış politika değerlendirme konuşmasında Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini değerlendirdi.

Blinken, uzun süren çabalarının sonucunda ABD'nin dışında diğer arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın da desteğiyle pazar günü Hamas'a en güncel anlaşma önerisinin sunulduğunu ve Hamas'ın nihai yanıtının beklendiğini söyledi.

Blinken, "Şu anda top Hamas'ın sahasında. Eğer Hamas teklifi kabul ederse, anlaşma tamamlanıp uygulanmaya hazır olacak. Bu durumda (Gazze'de) ateşkese ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

ABD'nin Gazze'de soykırım işleyen İsrail'e desteğini bir kez daha savunan Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın "savaş zamanında" İsrail'e giden ilk ABD Başkanı olduğunu söyledi.

Blinken ayrıca, konuşması sırasında birkaç kez "soykırım bakanı" ve "ellerinizde Gazzeli bebeklerin kanı var" şeklinde protesto edildi.

- İsrail, fiili ilhak mitinden vazgeçmelidir

ABD'li bakan, İsraillilerin de Filistinlilerin de bölgede kadim bir geçmişe sahip olduğunu ve hiçbir yere gitmediklerini vurgulayarak, "İsrailliler, Filistinlilerle nasıl bir ilişki istediklerine karar vermelidir. İsrailliler, fiili ilhakın İsrail'in demokrasisine, itibarına ve güvenliğine maliyet üretmeden gerçekleştirilebileceği mitinden vazgeçmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimi konularında rol alacak Hamas dışındaki Filistinli unsurların bölgesel ve uluslararası aktörlerle ilişkisinin önemli olacağını söyleyen Blinken, o sürece gelindiğinde tarafların birbirine aklı selimle yaklaşması gerektiğini belirtti.

- Gazze'de Hamas'ın olmadığı bir yönetim öngörüsü

Blinken, İsrail'in Hamas'ı büyük ölçüde zayıflattığını ve ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra Gazze'de Hamas'ın yönetimde olmaması gerektiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı, "Yeni Filistin liderliğindeki hükümet, Gazze'nin Batı Şeria ile birleştiği ve Filistin Yönetimi'nin kontrolünde olduğu bir yapı kurulması gerekiyor. Gazze'de İsrail işgalinin sona ermesi, Gazze topraklarının korunması, Gazze'nin kuşatılmasına veya ablukaya alınmasına yönelik herhangi bir girişimin olmaması ve Gazze halkının zorla yerinden edilmemesi de temel ilkeler arasında." şeklinde konuştu.

Filistin Yönetimi'nin Gazze'deki temel idari fonksiyonları ele alması ve bu süreçte uluslararası ortakları davet etmesi gerektiğini ifade eden Blinken, "Geçici yönetim, Gazze'deki halkla istişareler sonucunda seçilen Filistinlileri ve Filistin Yönetimi temsilcilerini içerecek ve mümkün olan en kısa sürede yeniden yapılandırılmış bir Filistin Yönetimi'ne tüm sorumluluğu devredecektir." dedi ve bu süreçte Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisinin de sürece nezaret etmesini istediklerini söyledi.

- İran bölgede güç kaybetti

İsrail'in Hamas ve Hizbullah karşısında, ABD'nin de desteğiyle, önemli işler yaptığını ve bu süreçte İran'ı zayıflattığını savunan Blinken, artık Tahran'ın Orta Doğu'daki etkinliğinin azaldığına işaret etti.

"Esad rejimi düştü ve Tahran Suriye'den çekildi. Bu sefer ne İran, ne Rusya, ne de Hizbullah, hiçbiri onları kurtarabilecek durumda değildi. İran, Hizbullah'a yönelik karadan tedarik yolunun kontrolünü kaybetti." diyen Blinken, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını iddia etti.