Altın fiyatları ne kadar?
15 Ocak 2025'te gram altın güne 3 bin 055 TL'den başlarken, ons altın ise 2 bin 678 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte Kapalı Çarşı'da altın fiyatları...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 09:05, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:07
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettikleri altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.
Gram altın güne 3 bin 055 TL'den başlarken, ons altın ise 2 bin 678 TL'den işlem görüyor.
Kapalı Çarşı'da 15 Ocak 2025 tarihli çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları şu şekilde;
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.056,42
Satış: 3.056,89
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.678,17
Satış: 2.678,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.876,78
Satış: 4.987,78
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 20.261,00
Satış: 20.568,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.723,08
Satış: 9.975,56
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.116,71
Satış: 20.622,25