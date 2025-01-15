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Altın fiyatları ne kadar?

15 Ocak 2025'te gram altın güne 3 bin 055 TL'den başlarken, ons altın ise 2 bin 678 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte Kapalı Çarşı'da altın fiyatları...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 09:05, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:07
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Altın fiyatları ne kadar?

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettikleri altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

Gram altın güne 3 bin 055 TL'den başlarken, ons altın ise 2 bin 678 TL'den işlem görüyor.

Kapalı Çarşı'da 15 Ocak 2025 tarihli çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları şu şekilde;

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.056,42

Satış: 3.056,89

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.678,17

Satış: 2.678,54

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.876,78

Satış: 4.987,78

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 20.261,00

Satış: 20.568,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.723,08

Satış: 9.975,56

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 20.116,71

Satış: 20.622,25

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