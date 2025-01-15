15 Üniversite GYS sözlüde sıralamayı bozmadı!

6 Ocak 2025 tarihli yazımızda; "Dört Üniversite, GYS Sözlü Sınavda Adaylara 100 Puan Verdi" başlıklı yazımızda, Yükseköğretim Kurulu tarafından 10 Kasım 2024 günü yapılan merkezi yazılı sınav sonrası üniversitelerin sözlü sınavlarda adalet duygusunun zedelenmemesi için adaylara 100 tam puan verdiğini gündeme taşımıştık.

Haberimiz üzerine, farklı yükseköğretim kurumlarınca peyderpey gerçekleştirilen sözlü sınavlarda da yazılı sınav sıralaması değişmemiş, adayların mülakatlarda hakkım yenir korkusu geride bırakılmıştır.

Aşağıda sıraladığımız üniversite yönetimlerini tebrik eder, mülakatları adalet duygusu içerisinde gerçekleştirmeye vesile kılmak için tüm kamu kurumlarını örnek olmasını dileriz.



Aksaray Üniversitesi sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Afyon Kocatepe Üniversitesi sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Balıkesir Üniversitesi sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Batman Üniversitesi sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bayburt Üniversitesi sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Dicle Üniversitesi sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Erzurum Teknik Üniversitesi sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

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