Trakya Üniversitesi GYS'de sıralamayı bozdu!

Yükseköğretim Kurulunun 10 Kasım 2025 tarihinde merkezi olarak gerçekleştirilen görevde yükselme sınavının sözlü aşaması, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümlerine göre devlet yükseköğretim kurumları tarafından müstakil olarak gerçekleştirilmektedir.



Onbeş ve daha fazla sayıda üniversitemiz yazılı aşamayı bozmamak için adaylara benzer notlar verirken, az sayıda yükseköğretim kurumu ise sözlü aşamada sıralamayı ne yazık ki bozmuştur.



On dakikalık sözlü sınavlarda yetkinlik ölçmenin getirdiği garabet durum ne yazık ki yazılı aşamada büyük başarı sergileyen adayların önünü kesmektedir.



Trakya Üniversitemiz de ne yazık ki yazılı sınavın sıraladığı hakkaniyet yerine sözlünün keyfiyetine göre hareket etmiştir.



İlgili üniversite tarafından 17 Ocak 2025 tarihinde yapılan duyuruya göre, Şube Müdürlüğü ünvanında yazılı aşamada 92,3 olan kişi sözlü aşamada 75,65 alarak yazılıya göre asıl durumda iken birinci yedek olmuştur.



Daha üzücü olan ise yazılı aşamada 94,87 ve 93,58 alan kişiler sözlü aşamada 70 altında alarak başarısız sayılmıştır.



İnsan ister istemez 26 konu özelinde onlarca sayfalık mevzuattan 90 üstü puan alan kişilere hangi sorular sorularak 70'in altında not aldıklarını merak ediyor.



Elbette, sözlü sınav mevzuatın bir gereği ve yapılması gereken bir uygulamadır. Ancak, yazılı aşamada bu denli yüksek not almış kişilerin düşük not alması, sorgulanması gereken bir meseledir.



Yöneticilerin unutmaması gereken en büyük husus, burada yenilebilecek en küçük hakkın büyük bir vebali vardır!

