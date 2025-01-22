Mehdinin askeri olduğunu iddia eden üfürükçü gözaltına alındı

Almanya'da çocuklarının rahatsızlığı için Bursa'da bulduğu üfürükçü Derya Gönül Aydın ile bir araya gelen Emine ve Hülya kardeşler, bilet alıp üfürükçü kadının Nilüferde ilçesindeki evine geldi. Kendisinden haber alamayan iki kardeşin eşleri ise Müge Anlı'ya çıktı. Yapılan arama çalışmaları sonrası Emine ve Hülya kardeşlerin üfürükçü Derya Gönül'ün yanında olduğu öğrenildi. Çocuklarıyla birlikte üfürükçüye giden kadınlar Müge Anlı stüdyosuna gelerek yanlışlarından döndüklerini açıkladılar.

Programa bağlanan üfürükçü Derya Gönül Aydın, "Mehdi geldi, Bursa'da" ve "Hilafet yakındır" gibi sözlerini kullandı. Konuşmasına devam eden Aydın, "Mehdi'nin kim olduğunu biliyorum. Şu anda saklanıyor. Hilafet yakındır, demek ki buradan duyuracaktım. Ben hastaları tedavi ediyorum ama büyü yapmıyorum" diye konuştu.

Konuyu ilişkin harekete Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçti. Polis ekiplerince Nilüfer ilçesindeki evinde gözaltına alınan Derya Gönül Aydın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.