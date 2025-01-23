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Dolar ve Euro kaç TL oldu?

23 Ocak 2025 sabahı itibarıyla döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket gözlemlendi. Dolar kuru 35,66 TL'den, Euro kuru ise 37,23 TL'den işlem görüyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'nin iç dinamikleri, döviz piyasasındaki bu dalgalanmanın temel nedenleri arasında yer alıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 07:42, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 07:46
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Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Döviz kurlarında 23 Ocak 2025 itibarıyla yukarı yönlü bir hareketlilik yaşanıyor. Sabah saatlerinde Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında artış görüldü. Dolar kuru, 35,66 TL seviyesine yükselirken, Euro kuru 37,23 TL'den işlem görüyor. Bu yükseliş, ithalat ve ihracat yapan firmalardan bireysel yatırımcılara kadar geniş bir kesimin dikkatini çekiyor.

Güncel döviz fiyatları saat 07:32 itibarıyla şu şekilde:

Rekor üstüne rekor kıran altın güne düşüşle başladı!

Dolar/TL Alış Fiyatı: 35,6428 TL

Dolar/TL Satış Fiyatı: 35,6623 TL

Euro/TL Alış Fiyatı: 37,1775 TL

Euro/TL Satış Fiyatı: 37,2388 TL

Dövizdeki artışın etkileri

Dolar kurundaki yukarı yönlü hareketlilik, Türkiye'de birçok ürün ve hizmet fiyatını doğrudan etkiliyor. Özellikle ithalat maliyetlerindeki artış, enflasyonist baskılara neden olabilir. Bu durum, şirketlerin maliyetlerini artırırken, tüketicilere de zam olarak yansıma ihtimali taşıyor.

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