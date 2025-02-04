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Emekli memur, tekrar memur olursa emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır?

Emekli olan ve tekrar memur olarak çalışan kişiye emekli olduğu hizmet süreleri ile sonradan çalıştığı hizmet süreleri birleştirilerek emekli ikramiyesi ödenen süre hariç sonradan geçen tam hizmet yıllarına karşılık emekli ikramiyesi ödenir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 14:00, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:12
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Emekli memur, tekrar memur olursa emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır?

Soru : 27 yıl üniversitede memur olarak emekli oldum. 10 yıldır belediyede memur olarak çalışmaktayım ayrılırsam 10 yıllık çalışmışlığımın karşılığını nasıl alırım

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 kapsamında olduğunu anladığımız ziyaretçimiz emekli olduktan sonra Belediyede memur olarak çalıştığını belirtmektedir. 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü her ne kadar emeklilik/yaşlılık aylığı alanların tekrar memur olarak atanamayacağını belirtmiş olsa da, bu kapsama mahalli idarelerin girmediğini değerlendirmekteyiz. Bu konuda yapmış olduğumuz değerlendirmeler için,
https://www.memurlar.net/haber/1107925/
https://www.memurlar.net/haber/1011581/
https://www.memurlar.net/haber/1121033/
adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Peki, emekli ikramiyesini aldıktan, yani emekli olduktan sonra tekrar memur olanlar sonradan memura olarak geçen süreleri için emekli ikramiyesi ödenir mi?

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlar bütün hükümleri ile birlikte 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olurlar. Bu bakımdan konu 5434 e tabi olanlar açısından değerlendirilmiştir.

Emekli ikramiyesi açısından;

Memur emeklilerine ikramiye ödemesi esasları 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde bulunur. Bu hüküm gereği memurlara ödenecek olan emekli ikramiyesinde her tam fiili hizmet yılı esas alınır ve her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.
Emekli ikramiyesinde küsuratlı aylar dikkate alınmaz ve üst hizmet yılı sınırı bulunmaz. Yani kişinin ne kadar tam hizmet yılı varsa, 25, 29, 30, 32, 35, 37,38 yıl gibi bu sürelerin tamamına emekli ikramiyesi verilir.
Ayrıca, bu maddede emekli olup tekrar memurluğa başlayanlarla ilgili "Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir." şeklinde hüküm bulunur. Bu hüküm gereği, emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden memurluğa girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında da, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık tam yıl hizmetlere emekli ikramiyesi ödenmektedir. Buna göre, 27 yıl hizmet üzerinden emekli olduktan sonra, tekrar memurluğa başlayan ve 10 yıl memurluk hizmeti yapan kişiye sadece 10 tam yıl hizmet üzerinden emekli ikramiyesi ödenir. Emekli ikramiyesi ödenmesinde üst hizmet sınırı bulunmaz.
Ancak, örnek olarak 29 yıl 8 ay hizmet üzerinden emekli olan ve sonradan memur olarak geçen ikinci çalışmaları ile birlikte toplam 38 tam yıl hizmet olduğunda ise sadece 9 tam yılına karşılık ayrıca bir emekli ikramiyesi ödenir.
Şayet, 29 yıl 8 ay hizmetten sonra ikinci çalışması 8 yıl 3 ay olursa, bu defa toplamı 37 yıl l1 ay olur ve bu durumda sadece 8 tam yıl hizmete ikramiye ödenir, 11 ay hizmete ikramiye ikramiye ödenmez. Bu konuda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,
https://www.memurlar.net/haber/1024601/
https://www.memurlar.net/haber/1073844/
https://www.memurlar.net/haber/728492/
adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Emekli aylığı açısından;

5434 sayılı Kanun Madde 100 hükmü emekli olup tekrar memurluğa başlayanların eski ve yeni hizmetlerinin birleştirileceğini ve toplam hizmet üzerinden aylık bağlanacağını belirlemiştir. Buna göre, emekli aylıklarınız daha önce hesaplanan hizmet yılına sonradan geçen çalışmalarınız da eklenerek yeniden hesaplanır ve aylık bağlama hizmet yılınız artmış olur. Yani 27 yıl hizmet üzerinden emekli olduktan sonra geçen 10 tam hizmet yıl ilave edilerek toplam 30 hizmet yılı üzerinden emekli olunduğunda emekli aylıkları güncellenerek ödenir.

Sonuç bağlamında değerlendirmelerimiz:

Halen memur olarak görev yaptığınızı anlamaktayız. Bu görevinizden emekli olduğunuzda SGK tarafından emekli aylıklarınız önceki ve sonraki hizmetlerinizin toplamı üzerinden güncellenerek emekli aylıklarınızı öder, ancak daha önce ödenmiş olan hizmetleriniz hariç sadece sonradan geçen 10 tam hizmet yılınıza karşılık da emekli ikramiyesi öder. Ancak, bu hizmet toplamlarında 1 tam yıldan az kalan süre olması halinde bu süre emekli ikramiyesi ödemesinde uygulanmaz.

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