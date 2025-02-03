Memurların aldığı zam ilk ayda eridi

Yılın diğer aylarında açıklanacak olan 5 aylık enflasyon rakamları düşünüldüğünde kamu personelinin alım gücü oldukça azalacaktır.

Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre kamu personelinin aldığı zam daha ilk aydan erimiştir.

TÜİK'in Ocak ayı enflasyon rakamı ise yüzde 5,03 olarak açıklanmıştır.

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