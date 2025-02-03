Memurların aldığı zam ilk ayda eridi
Kamu personelinin Ocak ayında aldığı yüzde 6'lık zam, açıklanan enflasyon rakamlarına göre ilk ayda erimiştir.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 10:08, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:18
Tüm kamu personeli 2025 yılı Ocak ayında toplu sözleşme gereğince yüzde 6 zam almıştır.
TÜİK'in Ocak ayı enflasyon rakamı ise yüzde 5,03 olarak açıklanmıştır.
Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre kamu personelinin aldığı zam daha ilk aydan erimiştir.
Yılın diğer aylarında açıklanacak olan 5 aylık enflasyon rakamları düşünüldüğünde kamu personelinin alım gücü oldukça azalacaktır.
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Edip Üzen