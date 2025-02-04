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Ana sayfaKamu Personeli 657 - 4/B

Sözleşmeli personel eş durumundan tayin olabilir mi?

Bu yazımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin eş durumundan yer değişikliğinin ve birimler arası aktarımının nasıl yapılacağı konusunda açıklamalarda bulunulacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 10:10, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:47
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Sözleşmeli personel eş durumundan tayin olabilir mi?

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, "Sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin birimler arası aktarmalar Cumhurbaşkanlığınca yapılır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' ın ek 3 üncü maddesinde ise, "Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir...
Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde,

Sözleşmeli personel başka bir kuruma geçiş yapabilir mi?

Sözleşmeli personelin kurumlar arası geçişi mezkur Esasların hükmü gereğince mümkün değildir. Bir kurumda mali yılla sınırlı olarak çalışan ve hizmetine ihtiyaç duyulması sebebiyle ilgili kurumda istihdamı sağlanan bu personelin diğer kamu kurumlarına naklinin uygun olmadığı açıktır.

Sözleşmeli personel kendi kurumunda kurum içi yer değişikliğini eş durumu mazereti sebebiyle nasıl yapar?

Sözleşmeli personelin bu sebeple yer değişikliği talebinde bulunması için vizeli olduğu birimde en az 1 yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş bir pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin kurum içi yer değişikliği olmayan bir görevde bulunması ya da kendi mevzuatı gereği zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görev ifa etmesi gerekmektedir.

Sözleşmeli personelin eş durumundan yer değişikliği talebi, idare tarafından yapılmak zorunda mıdır?

Mezkur esaslarda söz konusu talebin idare tarafından yerine getirilebileceği ifade edildiğinden bu talebin idare tarafından yapılması emredici hüküm olmaması sebebiyle zorunlu değildir. Ancak idarelerin personelin mazeret sebeplerini dikkate alarak kolaylık sağlaması yerinde olacaktır.

Birimler arası aktarma ne demektir?

Örnekle açıklamak gerekirse bir kamu kurumunun bir ildeki 15 adet boş sözleşmeli personel pozisyonunun başka bir ile aktarılmasıdır. Burada önemli olan husus toplam sayıyı aşmamak ve hizmet ihtiyacının gözetilmesidir. Bu işlem Cumhurbaşkanlığınca yapılmaktadır. Bunun sonucunda idarelerin ellerinde bulunan boş pozisyonlar ihtiyacının olduğu illere aktarılarak hizmetlerin etkin ve verimli kullanılması ve ilgililerin mazeretlerinin karşılanabilmesi bakımından kolaylık sağlanabilmektedir.

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