Milli boksörün camide yumrukladığı temizlikçi yüz felci geçirdi

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde iddiaya göre, engelli tuvaletini kontrol etmek isteyen şahıs, kapıyı tekmeleyerek içeri girmek istedi. Görevli ise bu duruma müdahale ederek şahsa bu şekilde kontrol yapılamayacağını, şikayetlerin belediyeye iletilmesi gerektiğini söyledi.

Tartışma akşam namazından sonra da devam etti. Camiden çıkan görevliye kapıda saldırı gerçekleşti.

YÜZ FELCİ GEÇİRDİ, DURUMU CİDDİ

Milli boksör, temizlik personeline art arda yumruk attı.

Türkiye Duysun hesabından paylaşılan görüntülerde camide görev yapan şahsın yüz felci geçirdiği, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Temizlik görevlisinin ailesi, milli boksör Yavuz Özden'in cezalandırılmasını istiyor.