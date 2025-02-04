Milli boksörün camide yumrukladığı temizlikçi yüz felci geçirdi
Zeytinburnu'nda bir camide görev yapan temizlik personeli, milli boksör Yavuz Özden tarafından darbedildi. Yüzüne ağır darbeler alan temizlik personeli yüz felci geçirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 08:47, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 08:52
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde iddiaya göre, engelli tuvaletini kontrol etmek isteyen şahıs, kapıyı tekmeleyerek içeri girmek istedi. Görevli ise bu duruma müdahale ederek şahsa bu şekilde kontrol yapılamayacağını, şikayetlerin belediyeye iletilmesi gerektiğini söyledi.
Tartışma akşam namazından sonra da devam etti. Camiden çıkan görevliye kapıda saldırı gerçekleşti.
YÜZ FELCİ GEÇİRDİ, DURUMU CİDDİ
Milli boksör, temizlik personeline art arda yumruk attı.
Türkiye Duysun hesabından paylaşılan görüntülerde camide görev yapan şahsın yüz felci geçirdiği, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Temizlik görevlisinin ailesi, milli boksör Yavuz Özden'in cezalandırılmasını istiyor.