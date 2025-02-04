LPG'ye zam geliyor! Tabela bu gece değişecek

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 5 Şubat 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

LPG'ye (otogaz) zam mı geldi? LPG'ye ne kadar zam geldi?

Bu gece yarısından itibaren LPG otogazın fiyatı 1 lira 4 kuruş artacak. Benzin ve motorinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Zammın ardından otogazın litresi 27 lira seviyesine çıkacak.

En son akaryakıt zammı ve indirimleri

Geçtiğimiz haftalarda akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar gerçekleşmiş, 16 Ocak 2025'te motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, 18 Ocak 2025'te benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı. Ocak ayının son gününde ise motorin (mazot) fiyatlarına 89 kuruş indirim yapılmıştı.

4 Şubat 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları

Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.34 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 46.36 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.86 TL

Motorin litre fiyatı: 47.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.23 TL

Motorin litre fiyatı: 47.53 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL

Küresel petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, küresel piyasalarda yaşanabilecek gelişmelerin ilerleyen günlerde fiyatlarda dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor. Araç sahipleri, bu süreçte akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.