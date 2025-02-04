PKK'nın uçaksavarcısı terörist Duran Kalkan'ın yakın koruması öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca İlçesinin karşısındaki Metina Vadisinde sürdürülen Pençe Kilit harekatında terör örgütü PKK'nın kritik isimlerinden biri daha etkisiz hale getirildi. 15 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan Welat Midyat kod adlı Mustafa Akpınar'ın Metina Vadisi Hiror bölgesinde Mehmetçiğin konumlandığı üs bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunulacağı yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçildi. Güvenlik güçlerince alınan anlık istihbarata dayalı gerçekleştirilen nokta hava harekatında terörist Mustafa Akpınar yanındaki M-15 ABD menşeli saldırı silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

UÇAKSAVAR SORUMLUSU VE DURAN KALKANIN KORUMASI

Terörist Akpınar'ın Irak-Türkiye sınır hattında farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı silahlı saldırıda 9 güvenlik görevlisinin de şehit edildiği hain saldırıların planlayıcısı ve faili olduğu bildirildi. Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin, Basyan, Gara, Zagros ve Hakurk bölgelerinde uzun yıllar silahlı terörist faaliyetlerde bulunan Akpınar'ın örgütün sözde özel güç yapılanması içinde yer aldığı ve TSK'nın terör yuvalarına yönelik gerçekleştirdiği hava harekatlarına karşı terör örgütü içerisinde Doçka uçaksavar sorumlusu olduğu belirlendi. Terörist Mustafa Akpınar'ın bir dönem terörist elebaşlarından Duran Kalkan'ın da Kandil bölgesinde yakın korumalığını yaptığı tespit edildi. Teröristin İçişleri Bakanlığının en çok aranan teröristler listesinin 2 milyon lira para ödüllü gri renkli kategorisinde yer aldığı kaydedildi.

TÜRKİYE İÇİNDE DE TERÖRİST EYLEMLERDE BULUNMUŞ

Terörist Akpınar'ın 2012-15 yıllarında da Mardin'in Midyat, Nusaybin ve Ömerli İlçeleri kırsalInı içine alan sözde Ömeryan bölgesinde de silahlı terörist faaliyetlerde bulunduğu ve güvenlik güçlerine karşı mayınlı ve bombalı saldırı eylemlerinden dolayı hakkında "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Teröristin Pençe Kilit herakatının sürdüğü Metina bölgesinde son 5 yıldan beri sorumlu düzeyde terörist eylemlerde bulunduğu öğrenildi.