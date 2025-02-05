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İstanbul'da uçuşlara fırtına engeli: Bugün ve yarın seferler iptal edildi

İstanbul'da beklenen kar yağışı ve fırtına hava trafiğini olumsuz etkiledi. Bugün ve yarın bazı seferlerde iptaller yaşanacak. Yapılan açıklamalarda yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri istendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 07:42, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 07:43
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İstanbul'u etkisi altına alacak soğuk hava dalgası ve fırtına hava trafiğini etkiledi.

İstanbul Havalimanından yapılacak olan Türk Hava Yollarına ait seferlerin bir kısmı iptal edildi.

Açıklamayı THY basın müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptı. Üstün paylaşımında, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

6 Şubat tarihinde ise Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için alınan uçuş azaltma kararının seferlerin yüzde 20'sini kapsayacak şekilde revize edildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, bugün ve yarın yapılması planan uçuşların yüzde 20'si, 7 şubat Cuma günü olacak uçuşların da yüzde 10'u iptal edildi.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.

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