2025 YKS başvuruları ne zaman?

YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her oturum için 295 TL ödendi.

2025 YKS'ye başvurular 6 Şubat tarihinde (yarın) başlayacak olup, son başvuru tarihi ise 3 Mart'ta sona erecek.

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