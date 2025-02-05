2025 YKS başvuruları ne zaman?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2025 YKS başvuru tarihleri şu şekilde: YKS'ye başvular 6 Şubat tarihinde başlayacak olup, 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek
2025 YKS'ye başvurular 6 Şubat tarihinde (yarın) başlayacak olup, son başvuru tarihi ise 3 Mart'ta sona erecek.
İşte 2025 YKS Takvimi
Sınav Tarihi: 21- 22 Haziran 2025
Başvuru Tarihi: 6 Şubat - 3 Mart 2025
Geç Başvuru Tarihi: 11- 13 Mart 2025
Sonuç Açıklama Tarihi: 22 Temmuz 2025
YKS 2025 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
YKS başvuru işlemleri 6 Şubat 2025 Perşembe günü başlayacak, 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?
YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her oturum için 295 TL ödendi.
2025 TYT NE ZAMAN?
2025-YKS 1. Oturum (TYT) 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.
2025 AYT NE ZAMAN?
2025-YKS 2. Oturum (AYT) 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.
2025 YDT NE ZAMAN?
2025-YKS 3. Oturum (YDT) 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.
YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.