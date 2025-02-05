Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
2025 YKS başvuruları ne zaman?
2025 YKS başvuruları ne zaman?
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Meteoroloji'den 15 kente kritik uyarı: Tipi, buzlanma, çığ...
Meteoroloji'den 15 kente kritik uyarı: Tipi, buzlanma, çığ...
Bakan Yumaklı'dan, Veteriner hekim ile ziraat ve gıda mühendislerine müjde
Bakan Yumaklı'dan, Veteriner hekim ile ziraat ve gıda mühendislerine müjde
Milyonların tükettiği peynirin satışına kısıtlama
Milyonların tükettiği peynirin satışına kısıtlama
İYİ Parti'li bir belediye başkanı daha istifasını duyurdu
İYİ Parti'li bir belediye başkanı daha istifasını duyurdu
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üç sucuk firması daha ifşa oldu: Tavuk kellesi ve sakatat tespit edildi
Üç sucuk firması daha ifşa oldu: Tavuk kellesi ve sakatat tespit edildi
LPG'ye zam geldi! Pompaya yansıdı
LPG'ye zam geldi! Pompaya yansıdı
Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 33 yaralı
Antalya'da yolcu otobüsü kazası: 33 yaralı
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu
Marmara balıkçısına Müsilaj darbesi! 2 milyar liralık tehlike
Marmara balıkçısına Müsilaj darbesi! 2 milyar liralık tehlike
Naci Görür İzmir ve çevre illeri uyardı!
Naci Görür İzmir ve çevre illeri uyardı!
'İsrail'in ürettiği UTTS çipi araçlara takılacak' iddiası yalanlandı
'İsrail'in ürettiği UTTS çipi araçlara takılacak' iddiası yalanlandı
Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldi
Erdoğan: Yeni dönemde de Suriye'ye desteklerimizi sürdüreceğiz
Erdoğan: Yeni dönemde de Suriye'ye desteklerimizi sürdüreceğiz
Milli Eğitim Akademileri ne zaman faaliyete geçecek?
Milli Eğitim Akademileri ne zaman faaliyete geçecek?
TCMB'den enflasyon analizi: İki sektördeki zamlar öne çıkıyor
TCMB'den enflasyon analizi: İki sektördeki zamlar öne çıkıyor
Valilikten Uyarı: Ankara'da sahte içkiden ölümlerde artış var!
Valilikten Uyarı: Ankara'da sahte içkiden ölümlerde artış var!
'Haksız Tahrik İndirimi' için yeni düzenleme yolda
'Haksız Tahrik İndirimi' için yeni düzenleme yolda
Bakan Yerlikaya açıkladı: Otel yangınına dair raporlar savcılıkta
Bakan Yerlikaya açıkladı: Otel yangınına dair raporlar savcılıkta
Bakan Tekin: Öğretmenlerin %80'i son 20 yılda atandı
Bakan Tekin: Öğretmenlerin %80'i son 20 yılda atandı
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Uçuş azaltma kararı revize edildi
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Uçuş azaltma kararı revize edildi
Bakan Işıkhan'dan kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine dair açıklama
Darphaneden 'UTTS çiplerinin maliyeti 5 TL' iddialarına açıklama
Darphaneden 'UTTS çiplerinin maliyeti 5 TL' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

2025 YKS başvuruları ne zaman?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2025 YKS başvuru tarihleri şu şekilde: YKS'ye başvular 6 Şubat tarihinde başlayacak olup, 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 15:38, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:38
Yazdır
2025 YKS başvuruları ne zaman?

2025 YKS'ye başvurular 6 Şubat tarihinde (yarın) başlayacak olup, son başvuru tarihi ise 3 Mart'ta sona erecek.

İşte 2025 YKS Takvimi

Sınav Tarihi: 21- 22 Haziran 2025

Başvuru Tarihi: 6 Şubat - 3 Mart 2025

Geç Başvuru Tarihi: 11- 13 Mart 2025

Sonuç Açıklama Tarihi: 22 Temmuz 2025

YKS 2025 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS başvuru işlemleri 6 Şubat 2025 Perşembe günü başlayacak, 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her oturum için 295 TL ödendi.

2025 TYT NE ZAMAN?

2025-YKS 1. Oturum (TYT) 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

2025 AYT NE ZAMAN?

2025-YKS 2. Oturum (AYT) 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

2025 YDT NE ZAMAN?

2025-YKS 3. Oturum (YDT) 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

2025 YKS TAKVİMİ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber