Memurlar emeklilikte 1 tam yıl ikramiye kaybını önlemek için hizmet hesabını da yapmalıdır

Soru : Memuriyete başlama tarihi 08.04.1991. Emeklilik dilekçemi 15.03.2025 tarihinde versem ayrılış tarihim tebellüğ tarihim 15.04.2025 de maaşımı aldıktan sonra olsa emekli ikramiyem dilekçe verdiğim tarihte 33 yıl 11 ay üzerinden mi yoksa ayrılış tarihi olan 15.04.2025 tarihine göre mi hizmet hesabı yapılır?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Genel olarak memurlar, emekli olmak istediklerinde hem emeklilik hizmet süresini, hem de alacakları emekli ikramiye tutarının hesabını yapabilmektedirler. Dolayısıyla, toplam hizmet yılı özellikle emekli ikramiyesi tutarı açısından önemli olmakta, 1 tam yıldan 1 gün eksik hizmet olduğunda 1 tam yıl emekli ikramiyesinden mahrum kalabilmektedirler.



Ziyaretçimizin sorusu da bu yönde olup değerlendirmelerimizi kısa ve net olarak yapmaktayız.



Emeklilikte dilekçe tarihi mi yoksa dilekçede ayrıca belirtilen tarih mi esas alınır?



Memurların emeklilikleri talepleri üzerine gerçekleşir. Emeklilik tarihleri de dilekçede belirttikleri tarih olur, dilekçe tarihi olmaz.

Memurların emekliye sevkleri ve emeklilik sevk onaylarının ne şekilde olacağını belirleyen hüküm bugün için 5510 sayılı Kanun Madde 48 hükmünde belirtilmiş ve istek üzerine emeklilikte görev yaptığı kamu idaresinin en yüksek amirinin onayı ile emeklilik işlemlerinin gerçekleşeceği belirlenmiştir. Özetle, memurlar emekli olmak için verdikleri dilekçelerde ayrıca emekli olmak istedikleri dilekçe tarihlerini belirtebilirler. Dolayısıyla da kişinin aktif memurluk görevi dilekçede belirttikleri tarih olur ve bu tarih esas alınarak emeklilik işlemleri tesis edilir.



Emeklilik hizmet hesabı nasıl yapılır? Emekli aylığı hangi tarih itibariyle bağlanır konusunda,



https://www.memurlar.net/haber/979242/

https://www.memurlar.net/haber/1075005/

adreslerimizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz bağlamında, memurların görevde iken görev aylıkları peşin ödenir ve bu peşin ödenen aylık bir sonraki ayın 14 üne kadar olan süreyi kapsar.



Ayrıca, peşin ödenen aylıklar 657 sayılı Kanun Madde 164 hükmü gereği de geri alınmaz.



5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 31. maddesi gereğince fiili hizmet müddeti, tam kesenek vermek suretiyle geçirilen müddettir. Aybaşlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır.

Ayın 15'inde maaşlarını almakta olan Devlet memurlarından yine ayın 15'inde SGK emeklilik kesintileri yapılır. Yapılan emeklilik kesintisi ise bir sonraki ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsar. Bir başka deyişle 15 Nisan görev maaşını alan bir memur, 16 Nisan itibariyle emekli olmak istediğinde, Kurumu bu memuru 16 itibariyle göreviyle ilişiğini keser, ancak memurun hizmet süresi ise 14 Mayıs tarihine kadar geçerli olur. Bu durumda da 15 Nisan görev aylığını almak 1 ay daha hizmet kazandırır ve 15 Mayıs itibariyle de SGK tarafından emekli aylıklarının başlangıç tarihi olur.



Emekli ikramiyesi hizmet yılı:

https://www.memurlar.net/haber/1089835/

adresimizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizin özeti, 5434 ve 5510 kapsamında olan memurlara emekli ikramiyesi her tam hizmet yıllarına karşılık ödenmekte, 1 tam yıldan az sürelere ödenmemektedir.



Kısa ve net açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:



Emeklilik dilekçe tarihinizin 15 Mart 2025 tarihi olmasının önemi olmayacağını, 15 Mart 2025 tarihli dilekçenizde emekli olmak istediğiniz tarihin 15 Nisan 2025 görev aylığınızı aldıktan sonraki bir tarih olarak (örneğin, 16 Nisan 2025 tarihi ile 14 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki bir tarih olarak emekli olmak istediğinizi belirtir iseniz) belirtmeniz şartıyla, Kurumunuz da sizi emekli olmak istediğiniz tarihte görevinizle ilişiğinizi keser ve emeklilik belgelerinizi de SGK na gönderir.



Bu durumda hizmetleriniz de 15 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olur. 15 Mayıs 2025 tarihi de SGK tarafından ilk emekli aylığınızın başlangıç tarihi olur.



Dolayısıyla, hizmete başlangıç tarihiniz olarak belirttiğiniz 08.04.1991 tarihi başlangıç olarak esas alındığında ve 16.04.2025 tarihinde de (bu tarihe kadar kesinti olmadan görev yapmış olma şartıyla) emekli olma yönünde beyanınız olduğunda sizin emeklilikte geçerli toplam hizmetiniz 15.04.1991-15.05.2025 tarihleri arasını kapsar ve 34 yıl 1 ay emeklilikte geçerli olacak hizmet toplamınız olur, 34 tam hizmet yılınıza ikramiye ödenir, 34 yıl 1 ay hizmetiniz üzerinden de emekli aylığınız hesaplanır.



Ancak, 15 Mart 2025 tarihindeki emeklilik dilekçenizde belirteceğiniz emekli olma tarihinin 16 Mart 2025 tarihi veya 14 Nisan 2025 tarihine kadar olan bir tarih olarak belirtmeniz halinde ise bu defa hizmet toplamınız tam olarak 15.04.1991-15.04.2025 tarihleri arasını kapsar ve 34 yıl emeklilikte geçerli olacak hizmet toplamınız olur ve 34 tam yıl hizmetinize karşılık emekli ikramiyesi ödenir. 15 Nisan 2025 tarihi de SGK tarafından ilk emekli aylığınızın başlangıç tarihi olur.



Tavsiyemiz, bu durum hakkında Kurumunuzdan bilgi almanız ve ona göre tam hizmet yılınızı hesap ettirdikten sonra emeklilik talep tarihini belirtir şekilde dilekçenizi vermeniz olacaktır. Özetle, memurlar emeklilik tarihlerini belirlemeden önce ve 1 yıl hizmet için ikramiye kaybı ortaya çıkmaması için gerek kendileri hizmet hesaplarını açıklamalarımız bağlamında yapmaları, ayrıca Kurumlarına da hizmet hesabını yaptırtmalarının uygun olacağını düşünmekteyiz.