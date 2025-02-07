İlçe belediyesinde mülakat kıyımı: 19 kişiden 18'i elendi

Samsun Atakum Belediyesi tarafından Eylül 2024'te gerçekleştirilen sınavın sonuçları Ekim 2024'te açıklandı ve görüldü ki, belediyenin mevcut vekil müdürlerinin büyük kısmı 60 barajını geçemedi ya da sınava dahi girmedi! Ancak belediyede çalışan liyakat sahibi memurlar başarılı olup atanmayı beklerken, CHP'li Atakum belediyesi adeta bir mülakat kıyımı gerçekleştirdi.

MÜLAKAT OYUNU: 1,5 GÜN KALA DUYURU YAPILDI!

Resmi yönetmeliğe göre, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 4 ay içinde sözlü mülakat yapılması zorunluydu. Ancak Atakum Belediyesi, başarılı olan memurlara yalnızca 1,5 gün önce (3 Şubat Pazartesi günü) mülakat duyurusu yaptı ve 5 Şubat Çarşamba günü apar topar mülakat gerçekleştirdi! Müdürlük için 12, diğer kadrolar için 7 kişi mülakata çağrıldı.

CHP "MÜLAKAT KALDIRILSIN" DERKEN KENDİ BELEDİYESİNDE MÜLAKAT KIYIM ARACI YAPILDI!

CHP'nin yıllardır eleştirdiği mülakat sistemi, kendi belediyesinde tam anlamıyla bir kıyıma dönüştü. Merkezi sınavda başarılı olan 19 kişiden tam 17'si sözlü mülakatta bilinçli şekilde başarısız ilan edildi. 1 kişi kendi isteğiyle mülakata katılmadı. Yalnızca D.B. adlı kişi fizikçi kadrosuna başvurarak 85 yazılı puanı ve 72,20 mülakat puanıyla başarılı sayıldı.

Burada asıl dikkat çeken detay ise fizikçi kadrosunun belediyede hangi ihtiyaca hizmet ettiği konusunda hiçbir açıklama yapılmamış olması! Belediye bünyesinde fizikçi kadrosunun neden açıldığı, bu kişinin ne iş yapacağı tam bir muamma.